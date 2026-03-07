El rey Juan Carlos cancela su viaje a España de la próxima semana por solidaridad con Emiratos Árabes ante los ataques

El rey emérito, Juan Carlos I, ha pospuesto su viaje a España previsto para la próxima semana por solidaridad con Emiratos Árabes a causa de los ataques que ha recibido procedentes de Irán.

Según ha adelantado la revista Hola y ha confirmado el corresponsal de TVE en la Casa Real, Alejandro Riego, el monarca, que reside en Abu Dabi desde 2020, tenía previsto asistir a Sanxenxo para participar en las regatas, como tiene costumbre, pero ha decidido posponer su viaje a causa de los ataques derivados de la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán por solidaridad con Emiratos Árabes.

La escritoria e historiadora Laurence Debray, biógrafa del rey emérito, ha publicado en su perfil de Instagram una foto de esta misma mañana en la que se puede ver a Don Juan Carlos acompañado de su nieto Froilán en un almuerzo de un hotel de Abu Dabi, donde se aloja porque está haciendo obras en su vivienda habitual. La foto iba acompañada de la canción de Eric Clapton Change the world.

El monarca tenía previsto viajar la próxima semana para a la primera regata de la clase 6M que organiza este año el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), donde se habría vuelto a encontrar con la tripulación del Bribón y sus amigos deportistas de vela náutica.

Pero finalmente permanecerá en Abu Dabi, pese a que el espacio aéreo de Emiratos Árabes ha comenzado a abrirse parcialmente este sábado. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que espera que 658 ciudadanos españoles que estaban atrapados en este país puedan llegar a España en las próximas horas.