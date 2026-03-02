El rey emérito permanece en Abu Dabi "bien" y "tranquilo" tras el ataque de EE.UU. e Israel sobre Irán
- Según ha podido saber TVE, mantiene su intención de viajar a Sanxenxo este mes
El rey Juan Carlos I permanece en Abu Dabi, a pesar de los ataques sobre este país de los Emiratos Árabes Unidos y la tensión creciente en la zona del Golfo, tras la intervención de Estados Unidos e Israel a Irán. Asimismo mantiene su intención de viajar a Sanxenxo este mes de marzo.
Según ha sabido RTVE de fuentes cercanas al monarca emérito, Juan Carlos I "está tranquilo y se encuentra bien". Actualmente está alojado en un hotel de Abu Dabi porque su residencia desde 2020 está en obras desde hace un mes.
Juan Carlos I "está tranquilo y se encuentra bien" en Abu Dabi, pese a los ataques sobre el país. Permanece alojado en un hotel desde hace un mes por obras en su casa
▪️ El rey emérito mantiene su voluntad de desplazarse a Sanxenxo en marzo
Se descarta así que haya tenido que ser evacuado por el conflicto en Oriente Medio. Por el momento, y aunque depende de como evolucionen los acontecimientos, el rey emérito no descarta volver a mediados de marzo a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en las regatas.
Más de cinco años en Abu Dabi
El pasado mes de agosto se cumplieron cinco años desde que el rey emérito fijó su residencia en Abu Dabi a raíz del escándalo sobre la presunta irregularidad de sus negocios personales. Desde entonces, ha normalizado sus visitas a Sanxenxo para participar en las competiciones náuticas.
Hace unos días, el PP pidió que regresara después de hacerse públicos los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23F, en los que se resalta el papel que ejerció para que la intentona golpista fracasara. Ante esta petición, la Casa del Rey puso como condición para su regreso que fijara su residencia fiscal en España.
En declaraciones a los medios, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado que la situación en Emiratos "es la que es", que es que "el espacio aéreo está cerrado". Además, ha agregado que "cualquier español, incluido el rey emérito, tiene la atención y el apoyo de la embajada".