El rey emérito permanece en Abu Dabi "bien" y "tranquilo" tras el ataque de EE.UU. e Israel sobre Irán

El rey Juan Carlos I permanece en Abu Dabi, a pesar de los ataques sobre este país de los Emiratos Árabes Unidos y la tensión creciente en la zona del Golfo, tras la intervención de Estados Unidos e Israel a Irán. Asimismo mantiene su intención de viajar a Sanxenxo este mes de marzo.

Según ha sabido RTVE de fuentes cercanas al monarca emérito, Juan Carlos I "está tranquilo y se encuentra bien". Actualmente está alojado en un hotel de Abu Dabi porque su residencia desde 2020 está en obras desde hace un mes.

“🔴 Juan Carlos I "está tranquilo y se encuentra bien" en Abu Dabi, pese a los ataques sobre el país. Permanece alojado en un hotel desde hace un mes por obras en su casa



▪️ El rey emérito mantiene su voluntad de desplazarse a Sanxenxo en marzo



🎙️ @LuciaYeste pic.twitter.com/qulHAy9ziG“ — Radio 5 (@radio5_rne) March 2, 2026

Se descarta así que haya tenido que ser evacuado por el conflicto en Oriente Medio. Por el momento, y aunque depende de como evolucionen los acontecimientos, el rey emérito no descarta volver a mediados de marzo a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en las regatas.