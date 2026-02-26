El 23F desde la Zarzuela: 12 horas de llamadas y mensajes entre el rey y los protagonistas del golpe

Uno de los documentos del 23F desclasificados por el Gobierno recoge un “sucinto relato” de los sucesos del Congreso “según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela”. Procede de los archivos liberados por el CNI. Arranca a las 17 horas del día 23 de febrero, mientras la radio retransmite el Pleno del Congreso, y termina a las 05:10 del día 24, cuando Zarzuela recibe un télex de Milans del Bosch en el que el militar confirma que depone el levantamiento de Valencia.

Entre un momento y otro, el texto recoge el intercambio de llamadas entre Zarzuela y varios de los principales protagonistas de aquella noche. El informe indica la hora en que se produjeron las llamadas, quién llamó a quién y de qué hablaron, pero no reproduce las conversaciones completas y añade sólo algunas frases textuales.

¿Con quién habló el rey? Según este relato, mantuvo tres conversaciones con Milans del Bosch, la primera a las 19.15 horas del 23F y la última, a las 04.00 del día siguiente; también con Alfonso Armada, a quien Juan Carlos I impidió desplazarse a Zarzuela, como pretendía el militar entre las 18.30 y las 19.00 horas. Este hecho cambiará “totalmente la situación”, como sentenciará tras enterarse el general Juste y como recoge esta cronología.

A esta misma hora, se constata “completa normalidad” de la Guardia Civil en toda España, salvo en Valencia, con quien no hay comunicación. Juan Carlos I ordena que la Guardia Civil dé novedades cada media hora. Poco después, a las 20.10 horas, el general Fernández Campo conoce a través de Milans del Bosch que Armada “puede entrar en el Congreso porque conoce la contraseña que facilitará su entrada”.

Entre las 20.00 y las 21.00 horas, se produce una llamada entre el rey y Alfonso Armada, pero el documento no incluye el contenido. Sólo afirma que la conversación fue “muy tensa”. Armada habla también con Fernández Campo. A las 21.30 horas, los militares se retiran de RTVE y media hora después, la Junta de Jefes de Estado Mayor emite un comunicado: "Se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restablecer el orden". A las 22.30 horas, TVE anuncia que el rey se dirigirá a la nación, sin precisar una hora.

Sobre las 22.35 horas, Armada se dirige hacia el Congreso. Antes de entrar, habla con Sabino Fernández Campo, quien le advierte de que el rey no le autoriza “de ninguna manera” a dirigirse a los diputados en su nombre. Armada da “su palabra de honor” de que no lo hará y entra en la Cámara Baja.

A la 01.20 horas ya del 24 de febrero tiene lugar la tercera comunicación entre Zarzuela y Milans del Bosch. La realiza el rey. “Te hago saber con total claridad lo siguiente”, le dice al militar. Mientras el rey le habla, Milans le responde que cumplirá las órdenes “pero que Tejero ya no le obedece”. Las instrucciones del rey fueron:

“1.- Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás.

2.- Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra El Rey.

3.- Hoy más que nunca, estoy dispuesto a cumplir el juramento a la Bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las Unidades que hayas movido.

4.-Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud.

5.- Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil.

6.- No dudo del amor a España de mis generales. Por España primero, y por la Corona, después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho".

El documento incluye una última anotación, sin hora: “Llegan noticias de que Tejero accede a rendirse bajo ciertas condiciones. Laína o Armada transmiten las condiciones de rendición que juzgan aceptables”. La cronología termina aquí con la siguiente frase: “Resto conocido por la prensa”.