Seis agentes del CESID estuvieron implicados en el golpe del 23F y lo intentaron encubrir

Un informe interno del que fuera el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) reconoce que seis miembros de la unidad participaron activamente en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

El documento, titulado 'Informe sobre la participación de miembros de la AOME (CESID) en los hechos del 23 de febrero de 1981', concluye que, tras las investigaciones realizadas, se pudo comprobar que "algunos miembros de esta unidad participaron activamente en los hechos del 23 de febrero". La participación se concreta en seis personas que, según el texto, "o bien conocían los hechos antes del 23F o que planificaron un apoyo operativo que lo llevaron a efecto y que posteriormente trataron de encubrir su participación activando una operación que justificara sus movimientos del día 23".

El CESID fue el servicio de inteligencia de España desde 1977 hasta 2002, dependiente del Ministerio de Defensa y encargado de la información estratégica y la seguridad del Estado. En 2002 fue sustituido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales) fue una unidad creada en los años 80 dentro del CESID para realizar operaciones especiales.

Conocimiento previo El informe identifica como conocedores previos de los hechos al capitán Francisco García Almenta, al capitán Vicente Gómez Iglesias, al sargento Miguel Sales Maroto y al cabo Rafael Monge Segura. En cuanto al comandante José Cortina Prieto, el documento señala que "no está comprobado que lo supiera", aunque añade que "hay indicios de que así fuera". No se tiene constancia de que otros miembros de la unidad conocieran los hechos con antelación. Según el informe, el capitán García Almenta dispuso de medios materiales —emisores, receptores y vehículos— que distribuyó entre el sargento Sales y los cabos Rafael Monge y José Moya Gómez para prestar apoyo a la columna que se dirigió a las Cortes. El capitán Gómez Iglesias se mantuvo en contacto con García Almenta y dirigió al cabo Monge en la marcha hacia el Congreso. Por su parte, el sargento Sales Maroto y el cabo Moya Gómez realizaron misiones de control en la zona del Congreso de los Diputados. En relación con el comandante Cortina, el documento señala que no se conoce "ninguna actividad directa" suya durante ese día en relación con los hechos.

Activación de la "Operación Mister" Tras el fracaso del golpe de Estado, se dio orden en la unidad de activar la denominada "Operación Mister". El informe señala que se corrigieron fechas con el fin de justificar los movimientos del personal el 23 de febrero. El 24 de febrero, el comandante Cortina reunió al capitán García Almenta, al sargento Sales Maroto y al cabo Monge Segura para activar dicha operación. Posteriormente, la dirección del centro ordenó la elaboración de un informe de carácter no judicial para aclarar lo ocurrido. A raíz de ese documento y de las declaraciones ante el juez instructor, se detectaron contradicciones en las declaraciones del sargento Sales Maroto, del cabo primero Rafael Monge Segura y de los capitanes García Almenta y Gómez Iglesias. El informe judicial fue finalmente trasladado al juez instructor de la causa.