Patricia López Arnaiz señala las "violencias en la infancia" al recoger el Goya 2026 a la mejor actriz por 'Los domingos'

Estaba en todas las quinielas: quien haya visto Los domingos no habrá podido olvidar a la tía Maite y el papel le ha valido a Patricia López Arnaiz el Goya 2026 a la mejor actriz protagonista. Después de dos años en los que se ha quedado tocando con la punta de los dedos el galardón (por Los destellos de Pilar Palomero el año pasado y 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola Solaguren el anterior), la intérprete gasteiztarra ha logrado el elogio unánime con la película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una adolescente en el proceso de discernir su futuro como monja de clausura.

"Eskerrik asko, Alauda, por este personaje que ha sido íntimamente especial para mí. Es como si hubiese ocurrido algo misterioso, porque tengo la sensación de que ella existía antes, dentro, y estaba ahí esperándote. Así que te agradezco que me hayas abierto ese camino para transitarlo, para echar a correr y para prenderle fuego", ha declarado emocionada al recibir la estatuilla.

El retrato contenido y honesto de esta familia vasca ha sembrado cientos y cientos de conversaciones este año en torno al posicionamiento del guión —¿indulgente o crítico respecto al adoctrinamiento religioso?—, que directora y actriz se han encargado de ir aclarando en la gira de promociones y premios hablando de "maltrato" y, en ocasiones pasadas, también de "manipulación".

"Agradecerte que pongas luz a las violencias en la infancia, que es algo a revisar. Muchos y muchas, aunque no lo creamos, la ejercemos", ha continuado López Arnaiz, dirigiéndose a Ruiz de Azúa, que este domingo ha sido reconocida también por el mejor guión original, la mejor dirección y la mejor película. Junto al de Nagore Aranburu, como actriz de reparto, Los domingos ha recogido cinco Goya.

En su discurso, la actriz ha reivindicado también las relaciones sanas y "posibles". "Esas en las que gana el querernos mucho.Y nos lo curramos y nos miramos y nos deseamos los unos a otros ser nuestra versión más genuina", ha afirmado.

López Arnaiz encarna en la ficción la visión atea y más abiertamente contraria a que Ainara, huérfana de madre, pase el resto de su vida en un convento. El pulso con su insensible y gris hermano —el padre de la joven, interpretado por Miguel Garcés—, el duelo en el convento con una enorme 'sor' Nagore Aramburu y la falta de certezas respecto a su propia vida hacen de Maite un personaje lleno de fuerza y realidad, con sus fallos humanos incluidos.

Este es su segundo Goya como actriz protagonista. En 2021, se alzó con la estatuilla por su papel en Ane, la ópera prima de David Pérez Sañudo, otro drama vasco en el que interpretaba a la madre de una adolescente rebelde en Vitoria. Aquella fue una gala insólita, organizada en la pandemia de coronavirus como una enorme videollamada del cine español. Esta vez ha podido resarcirse: ni mascarillas ni aplausos en remoto ni abrazos solo fuera de las cámaras.

Optaban al Goya 2026 a la mejor actriz protagonista Ángela Cervantes por La furia, Antonia Zegers por Los Tortuga, Nora Navas por Mi amiga Eva y Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla, ante las que la afortunada ha insistido en expresar su "admiración". Ha compartido el premio también con el equipo técnico y artístico de la película, del que asegura haberse "nutrido" en el rodaje, así como con sus personas queridas, familia, amigas y amigos, con una dedicatoria especial: "Como no hay tía sin sobrina. Para mi amor, Emma".