Susan Sarandon, Goya internacional, llama a "cambiar el mundo" y "pasar a la acción"
- Sarandon ha agradecido "el honor" del premio y ha citado al historiador Howard Zinn
La oscarizada actriz Susan Sarandon ha recogido su premio Goya internacional en la gala de los Premios Goya en medio de una gran ovación. Ha agradecido el honor de estar rodeada de "contadores de historias" y ha dicho que le encanta España y Barcelona, desde la comida, a la gente o los museos y la cultura.
La intérprete de 79 años, ataviada con un elegante traje negro de Armani, luce en la solapa azul una chapa en forma de sandía que reza "Free Palestine" (Libertad para Palestina) y ha basado su discurso en una cita del historiador y filósofo estadounidense Howard Zinn: "Tener esperanza en tiempos difíciles no es sólo tontamente romántico. Está basado en el hecho de que la historia humana es una historia no sólo de crueldad, sino también de compasión, sacrificio, coraje y amabilidad".
La estrella de Hollywood se ganó el cariño del público por su icónico papel en Thelma & Louise interpretando a una mujer liberada y el reconocimiento de la profesión con Pena de muerte encarnando a una monja que compartía los últimos días de un condenado a la pena capital. Ha seguido leyendo la cita: "Aquello que elegimos enfatizar en esta compleja historia determinará nuestras vidas. Si vemos sólo lo peor, destruye nuestra capacidad para hacer algo".
Llama a la acción
Sarandon añade que "si recordamos aquellos tiempos y lugares -y hubo tantos- donde las personas se comportaron de manera magnífica, esto nos da la energía para actuar, y al menos la posibilidad de enviar este estado indeciso del mundo en una dirección totalmente diferente. Y si actuamos, aunque sea de manera mínima, no tenemos que esperar un gran futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes".
La actriz, que solo trabaja en producciones independientes por su compromiso político, ha concluido su discurso diciendo que "vivir ahora como creemos que las personas deberían vivir, desafiando todo lo que está mal alrededor nuestro, es en sí misma una maravillosa victoria."
Activista reconocida, en la rueda de prensa del viernes se emocionó al valorar la posición moral de España respecto a Gaza, en comparación con Estados Unidos. También bromeó sobre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al apuntar que es un "hombre alto y guapo" y está "siempre en el lado correcto de la historia".
