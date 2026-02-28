Susan Sarandon, Goya internacional, llama a "cambiar el mundo" y "pasar a la acción"

La oscarizada actriz Susan Sarandon ha recogido su premio Goya internacional en la gala de los Premios Goya en medio de una gran ovación. Ha agradecido el honor de estar rodeada de "contadores de historias" y ha dicho que le encanta España y Barcelona, desde la comida, a la gente o los museos y la cultura.

La intérprete de 79 años, ataviada con un elegante traje negro de Armani, luce en la solapa azul una chapa en forma de sandía que reza "Free Palestine" (Libertad para Palestina) y ha basado su discurso en una cita del historiador y filósofo estadounidense Howard Zinn: "Tener esperanza en tiempos difíciles no es sólo tontamente romántico. Está basado en el hecho de que la historia humana es una historia no sólo de crueldad, sino también de compasión, sacrificio, coraje y amabilidad".

La estrella de Hollywood se ganó el cariño del público por su icónico papel en Thelma & Louise interpretando a una mujer liberada y el reconocimiento de la profesión con Pena de muerte encarnando a una monja que compartía los últimos días de un condenado a la pena capital. Ha seguido leyendo la cita: "Aquello que elegimos enfatizar en esta compleja historia determinará nuestras vidas. Si vemos sólo lo peor, destruye nuestra capacidad para hacer algo".