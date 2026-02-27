Susan Sarandon, Goya Internacional 2026, emocionada por el compromiso de España con Gaza: "Hay esperanza"
- La actriz elogia a Pedro Sánchez: "Alto, guapo y siempre en el lado correcto de la historia"
- La 40 edición de los Premios Goya se celebrará en Barcelona este sábado
La Goya Internacional 2026, Susan Sarandon, el quinto galardón que se entrega en esta categoría, ha atendido a los numerosos medios acreditados en Barcelona la víspera de la 40ª edición de los Premios Goya que se celebran este sábado en la ciudad condal. Títulos como The Rocky Horror Picture Show, Thelma & Louise, Pena de muerte —por la que obtuvo el Oscar— o El cliente avalan, si es que alguien no la conoce, su trayectoria como una de las grandes estrellas de Hollywood.
La rueda de prensa ha estado marcada por el tono político a veces incluso atravesado por el cine, de una actriz estadounidense muy popular también por su firme activismo. Y, en este sentido, el momento álgido ha estallado cuando Sarandon se ha emocionado llegando al borde de las lágrimas al razonar cómo percibe a España respecto a Estados Unidos.
"Creo que España está haciendo un trabajo increíble y, en un lugar donde se siente represión y censura, ver a España y ver al presidente y lo que dice y el apoyo que le da a Gaza, y tener actores como Javier Bardem, con una voz tan fuerte, es muy importante para nosotros en los Estados Unidos. Cuando por televisión ves cuán fuerte es España y cómo de claro es moralmente sobre estos temas, te hace sentir menos sola, te hace sentir que hay esperanza”.
Y ha seguido: "El hecho de que no escuchas todo eso en la televisión en los Estados Unidos, no sabes que existe, y cuando una nación se levanta, y yo incluiría a Irlanda en esto también, no te puedo decir lo importante que es para nosotros, cuánto significa para nosotros”.
Sobre Pedro Sánchez: "Guapo y en el lado correcto de la historia"
La intérprete de 79 años, además, ha tirado de humor cuando ha sido ya preguntada directamente sobre qué piensa de Pedro Sánchez: "Ese hombre guapo y alto... No sé mucho sobre él, excepto que siempre que le he visto, se ha posicionado en el lado correcto de la historia".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de todas estas declaraciones del mito del cine y ha puesto un post en X en señal de agradecimiento: "Es para mí muy conmovedor que alguien a quien toda España ha admirado y respetado durante años haya hecho una declaración pública tan maravillosa sobre nuestro país. Gracias, Susan. Siempre hay esperanza"
Sarandon ha sido antecedida por el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, quien en sus breves palabras iniciales ha subrayado que sobran los motivos para concederle este reconocimiento: un humor a prueba de bombas y un firme compromiso con su tiempo, ha sintetizado. Razones que, ha añadido, la convierten en la candidata ideal para recibir el Goya Internacional en esta edición. "Estamos muy contentos de estar en Barcelona", ha sumado también.
El peaje del activismo
Para la oscarizada actriz, este activismo suyo no es siquiera una opción: "Creo que es sólo necesario. Cuando la gente no tiene una voz, siento que es mi responsabilidad ayudarles a tener una. Pero no puedo decir que son los momentos más divertidos que he tenido. Hay muchas ramificaciones negativas”, ha expresado Sarandon, apuntando también que "siempre estoy muy feliz cuando estoy rodando. Sin embargo, el activismo me mueve a estar con gente dedicada que queremos lo mismo. Pero a veces puede ser bastante duro”.
Un activismo que ha tenido un peaje gravoso para la protagonista de Thelma & Louise: "Fui acusada por mi agencia, por manifestarme y hablar sobre Gaza, por pedir un alto el fuego, y eso me hizo imposible estar en la televisión. No pude hacer ningún gran film, nada conectado con Hollywood. Ahora me especializo en pequeños filmes independientes, que están en Europa. Así que esa es la principal razón por la que no he hecho tanto cine".
"¿No podrían haber bailado durante dos horas?"
Al hablar tan bien de España, cuyo cine le ha otorgado este gran premio, Sarandon se ha mostrado así muy agradecida e incluso se ha postulado cómicamente para ver si un director manchego le propone algún papel… “He hablado con Pedro Almodóvar y ¿no podría encontrar una película donde haya una estúpida americana que no habla español y tiene una relación con alguien que habla español? Hasta ahora me ha castigado, pero no sé… tal vez encuentre otros directores que se aprovechen de que no hablo español pero sí un poquito de italiano”.
Por último, ha sido preguntada por las películas nominadas a los Premios Goya 2026. Y se ha mostrado impresionada y muy inquieta por el visionado de Sirāt, de Oliver Laxe, una experiencia que ha definido como "muy dramática" y capaz de llevar al espectador "a un mundo que no conoces". Y ha recordado una escena que no vamos a reproducir para no hacer spoilers pero que le llevó a pensar que "ahora cualquier cosa puede ocurrir", y que incluso su hijo, tras verla, le transmitió: "Nunca voy a poder dormir de nuevo". Entonces, Sarandon se ha preguntado con gracejo: "¿No podían haber bailado durante dos horas?".