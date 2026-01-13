Premios Goya 2026: listado completo de nominaciones por categoría

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones lidera la carrera a los Premios Goya 2026. Le siguen en número de nominaciones Sirât, de Oliver Laxe, con 11; Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9; La cena, de Manuel Gómez Pereira, con 8 y Sorda (de Eva Libertad), El cautivo (de Alejandro Amenábar) y Los tigres (de Alberto Rodríguez) con 7. Por su parte, Romería, de Carla Simón, cuenta con 6 nominaciones.

La actriz Toni Acosta y el intérprete y productor Arturo Valls han sido los encargados de anunciar las nominaciones en Madrid. La gala de la 40 edición de los galardones se celebrará en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) 28 de febrero. El director Gonzalo Suárez recibirá el Goya de Honor 2026 en la ceremonia.

En esta edición se han presentado un total de 218 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. De estas 218 películas inscritas, 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones inscritos, 129 son originales y 42 adaptados.

GOYA 2026, LISTADO COMPLETO DE NOMINADOS POR CATEGORÍA

MEJOR PELÍCULA La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirât

Sorda

MEJOR DIRECCIÓN Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirât

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, por Maspalomas

Albert Serra, por Tardes de Soledad

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA Ángela Cervantes, por La furia

Patricia López Arnaiz, por Los Domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA Alberto San Juan, por La cena

Miguel Garcés, por Los domingos

Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas

Mario Casas, por Muy lejos

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Elvira Mínguez, por La Cena

Nagore Aramburu, por Los domingos

Miryam Gallego, por Romería

Elena Irureta, por Sorda

María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

MEJOR ACTOR DE REPARTO Miguel Rellán, por El cautivo

Juan Minujín, por Los domingos

Kandido Uranga, por Maspalomas

Tamar Novas, por Rondallas

Álvaro Cervantes, por Sorda

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los domingos

Elvira Lara, por Los Tortuga

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

MEJOR ACTOR REVELACIÓN Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

Julio Peña, por El cautivo

Hugo Welzel, por Enemigos

Jan Monter Palau, por Estrany Riu

Mitch, por Romería

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL Ion de Sosa, por Balearic

Jaume Claret Muxart, por Estrany riu

Gemma Blasco, por La furia

Gerard Oms, por Muy lejos

Eva Libertad, por Sorda

MEJOR GUION ORIGINAL Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

José Mari Goenaga, por Maspalomas

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

MEJOR GUION ADAPTADO Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

MEJOR MÚSICA ORIGINAL Carlos F. Benedicto, por El talento

Iván Palomares de la Encina, por Leo & Lou

Julio de la Rosa, por Los Tigres

Aránzazu Calleja, por Maspalomas

Kangding Ray, por Sirât

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL "La Arepera", de Paloma Peñarrubia Ruiz, por Caigan las rosas blancas

"Flores para Antonio", de Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, por Flores para Antonio

"Hasta que me quede sin voz", de Leiva, por Hasta que me quede sin voz

"Y mientras tanto, canto", de Víctor Manuel, por La cena

"Caminar el tiempo", de Blanca Paloma Ramos, Jose Pablo Polo y Luis Ivars, por Parecido a un asesinato

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Antonello Novellino, por Ciudad sin sueño

Sergio Díaz Bermejo, por El cautivo

Itziar García Zubiri, por Los domingos

Begoña Muñoz Corcuera, por Los tigres

Oriol Maymó, por Sirât

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirât

MEJOR MONTAJE Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalomas

Sirât

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO El cautivo

Gaua

La cena

Los domingos

Romería

MEJOR SONIDO El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirât

Sorda

MEJORES EFECTOS ESPECIALES Enemigos

Gaua

Los tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL 2025. Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia).

MEJOR PELÍCULA EUROPEA Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor Sentimental (Noruega).

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL Disonancia

El santo

La conversación que nunca tuvimos

The Painter's Room

Zona Wao