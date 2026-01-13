Premios Goya 2026: 'Los domingos' lidera las nominaciones por delante de 'Sirat'

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, encabeza las nominaciones a los Premios Goya 2026 con 13 candidaturas, , según ha anunciado la Academia de Cine en la tradicional lectura. Sus rivales en la categoría de mejor película serán Sirāt, de Oliver Laxe (11 nominaciones) ; Maspalomas , de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi (8 nominaciones) ; La cena, de Manuel Gómez Pereira (8 nominaciones) y Sorda, de Eva Libertad ( 6 nominaciones).La gala de la edición número 40 de los Goya tendrá lugar el 28 de febrero en el Fòrum de Barcelona.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini serán los presentadores de la gala, según anuncio la Academia de Cine en noviembre. Los dos conductores suceden a las actrices Maribel Verdú y Leonor Watling, que presentaron la ceremonia de 2025 en Granada. Tosar es uno de los actores históricos de los premios, ganador de tres Goya (Los lunes al sol, Te doy los ojos y Celda 211) y nominado ocho veces más. Rigoberta Bandini, nombre artístico de Paula Ribó, no es solamente una de las compositoras y cantantes más importantes de la actualidad, sino una actriz de doblaje de larguísima experiencia.

El único premio ya anunciado es el Honor, que será para Gonzalo Suárez director de películas como Remando al viento, El lado oscuro, o Epílogo. 2026 será la novena ocasión en la que los Goya se celebren fuera de Madrid. Barcelona celebró la edición de 2000, Málaga acogió las de 2020 y 2021, Sevilla las de 2019 y 2023, Valencia la de 2022, Valladolid la de 2023 y Granada la de 2024.