Eva Libertad presenta 'Sorda' en Málaga: "La película se basa en testimonios reales de madres sordas"

Sorda, de Eva Libertad no solo fue la única película española en la pasada Berlinale sino que, además, ganó dos premios: el del Público y el premio independiente Arthouse Cinema Award. Y ahora es una de las favoritas para conseguir la Biznaga de Oro del Festival de Málaga. Hemos hablado con su directora y con los protagonistas: Miriam Garlo, hermana de Eva y primera protagonista sorda del cine español y Álvaro Cervantes, su compañero en la ficción. La película cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines el próximo 4 de abril.

La película parte del cortometraje homónimo nominado a los Premios Goya en 2023, dirigido por Eva Libertad y Nuria Muñoz y también protagonizado por Miriam Garlo. Cuenta la historia de Ángela, una mujer sorda que va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. La llegada de la niña altera la relación de pareja, y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.

“El corto en principio lo concebí como una pieza única –nos confiesa Eva-, pero al terminar el rodaje yo me quedé con muchísimas ganas de seguir dirigiendo a Miriam, porque ya la había dirigido en teatro, pero nunca en cine. Y ponerle la cámara delante fue como la constatación de lo inmensa que es como actriz”.

“Por otra parte –añade-, me quedé con muchas ganas de seguir indagando en su personaje. Porque el cortometraje se centraba en ese momento en el ella que empezaba a plantearse ser madre. Y para el largo, hice abordar el largo y entonces ya fue cuando hice entrevistas a madres sordas para que me contasen sus experiencias durante el embarazo, el parto, la crianza… y a partir de ese sustrato real que permea la película, deje volar la imaginación”.

Preguntamos a Miriam (que es sorda pero no muda), qué le parece haber hecho historia siendo la primera protagonista sorda de una película española: “Creo que era muy necesario, porque necesitamos películas que hablen de todo tipo de realidades y no que cuenten siempre lo mismo o muestren utopías un poco repetitivas”.

“En esta película –añade la protagonista-, contamos una historia auténtica, real. Pero yo estoy muy lejos del personaje de Ángela. Estamos hablando de una relación de pareja que necesitan cuidados, que necesitan compartir mucha intimidad para entenderse y respetarse. Y eso es algo que también hace mucha falta en nuestro mundo, para que nadie se sienta excluido y todos sientan que, de alguna manera forman parte de la construcción de esta sociedad en la que estamos”.

Los miedos ante la maternidad

Para el corto, Eva pidió a Miriam una lista de los miedos que tenía ante la maternidad. “Fue un momento en el que ella estaba planteándose ser madre sorda en un mundo oyente, y me mandó una lista de dos páginas con todos esos miedos. A mí me impactó mucho esa lista y de ahí surgió el corto. Pero para este largo, me desapego totalmente de Miriam y me baso en esas experiencias que me contaron esas madres sordas. La historia del largometraje no tiene nada que ver con Miriam. Ángela es un personaje construido con ensayos y con mucho trabajo por parte de Miriam. Ni siquiera tienen la misma voz ni el mismo nivel de lectura labial. Ella está interpretando a un personaje ficticio”.

“Lo único que comparto con mi personaje de Ángela es la sordera, que me gusta vivir en la huerta y que adoro a los perros y las gallinas, pero todo lo demás es una construcción”, añade Miriam.

La película 'Sorda' será una de las más destacadas del Festival de Málaga

En uno de los momentos clave de la película, cuando nace el bebé, que es una niña, no saben si va a ser oyente o no. Y Ángela siente que todo el mundo quiere que sea oyente, lo que le hace sentirse rechazada.

“Es uno de esos momentos vitales que están atravesados por muchas contradicciones –asegura la directora-. Yo creo que, en ese momento, ni siquiera Ángela sabe si quiere que su hijo sea oyente o no. Cuando entrevisté a estas madres sordas yo encontraba de todo, porque tu manera de ver la sordera depende de muchísimas cosas que son singulares. Por eso algunas me decían que ellas si querían que su criatura fuese sorda y otras que decían que no. Pero todas las que querían que fuese sorda eran conscientes de que, probablemente, su vida iba a ser más complicada”.

“Pero eran mujeres que vivían su sordera, no como una carencia, como un impedimento o como una disminución de sus facultades, sino como una manera de estar en el mundo. Dentro de esas mujeres sordas había muchísima variedad de deseos y de miedos. Y en el caso de Ángela, a mí me interesaba que estuviese atravesada por esa contradicción de por una parte quiero que sea sorda. Porque teme que el vínculo con su hija no sea tan fuerte si es oyente, que la criatura en algún momento se sienta más lejos de ella. No lo sé, porque la cabeza de Ángela es compleja”.

01.27 min Sorda, un emocionante debut sobre las barreras de las madres sordas

“Este es un tema muy polémico ahora mismo –añade Miriam-. Porque hace poco una intérprete sorda ha dicho que ella quiere que su hija también sea sorda; y gran parte de la gente se le ha echado encima, porque consideran que eso es una aberración”.

“A mí me parece totalmente natural que una mamá o un papá quiera poder establecer un vínculo con su criatura, sea como sea. Por eso, si yo fuese una mamá sorda, entiendo perfectamente que quisiera que mi criatura estuviera sana. Pero la sordera no es una enfermedad. Por eso, si yo soy sorda y la criatura también, Sería maravilloso porque podría enseñarla a compartir la frustración por las barreras comunicativas que tiene la sociedad. Por esoentiendo que una madre sorda quiera que su hijo también lo sea, porque toda madre quiere establecer vínculos con su hijo”.