Conflicto EE.UU - Venezuela, última hora en directo | Familiares de presos políticos en Venezuela temen que "haya más muertos" y exigen su libertad

1:07

Familiares de presos políticos en Venezuela temen que "haya más muertos" y exigen su libertad

Familiares de presos políticos en Venezuela temen que "haya más muertos", después de que el sábado falleciera un policía detenido, y han exigido este domingo la liberación de sus parientes, tres días después de que las autoridades anunciaran la excarcelación de un "número importante de personas".

En las afueras de Zona 7, un centro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas -lugar de reclusión del funcionario fallecido-, se encontraba un grupo de familiares que exigía al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, liberar a "todos" los presos políticos. "No tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? No hay derechos humanos, hemos sido violentados y ellos están presos y nosotros aquí, las madres, presos con ellos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aquí en Venezuela así, encarcelados todos?", ha expresado Evelis Cano.

Delante de un grupo de cinco mujeres sentadas en la acera sobre una sábana y junto a varias mochilas, ha asegurado que tienen "días y noches durmiendo a la intemperie". "Estoy aquí, día y noche, siendo fuerte por mi hijo, necesito que me lo liberen, y de aquí no nos vamos a ir", ha aseverado Cano, quien ha expresado que se sentía indignada.

La familiar ha denunciado que las cárceles de Venezuela "están llenas de venezolanos inocentes" y ha señalado que el sábado "murió uno", en referencia al policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre, quien, según el fiscal general, Tarek William Saab, falleció después de sufrir "un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco".

Cano, con una pequeña bandera del país, ha agregado: "Nosotros somos Venezuela, somos una Venezuela que está en la calle, somos una Venezuela que queremos vivir en libertad".