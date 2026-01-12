Conflicto EE.UU - Venezuela, última hora en directo | Familiares de presos políticos en Venezuela temen que "haya más muertos" y exigen su libertad
La operación militar con la que EE.UU. sacó a Nicolás Maduro de Venezuela para someterlo ante la justicia estadounidense sigue trayendo consecuencias que van más allá del país caribeño. Trump ha lanzado un ultimátum a Cuba, a quien ha instado a llegar a un acuerdo con el país norteamericano "antes de que sea demasiado tarde", bajo la advertencia de que la isla dejará de recibir petróleo y dinero.
- Trump sugiere a Cuba que llegue a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde": "No habrá más petróleo"
- Trump firma una orden de emergencia para proteger en EE.UU. las ventas del petróleo de VenezuelaMaduro, desde EE.UU.: "Estamos bien, somos unos luchadores"
- Dinamarca califica de encrucijada el "conflicto" con EE.UU. sobre Groenlandia
- Reino Unido, Alemania y otros países debaten planes para enviar a la OTAN a Groenlandia
- ¿Quién es quién en la nueva era del chavismo sin Maduro?
- EE.UU. insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela ante posibles ataques de grupos armados
En directo, última hora del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela:
1:07
Familiares de presos políticos en Venezuela temen que "haya más muertos" y exigen su libertad
Familiares de presos políticos en Venezuela temen que "haya más muertos", después de que el sábado falleciera un policía detenido, y han exigido este domingo la liberación de sus parientes, tres días después de que las autoridades anunciaran la excarcelación de un "número importante de personas".
En las afueras de Zona 7, un centro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas -lugar de reclusión del funcionario fallecido-, se encontraba un grupo de familiares que exigía al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, liberar a "todos" los presos políticos. "No tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? No hay derechos humanos, hemos sido violentados y ellos están presos y nosotros aquí, las madres, presos con ellos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aquí en Venezuela así, encarcelados todos?", ha expresado Evelis Cano.
Delante de un grupo de cinco mujeres sentadas en la acera sobre una sábana y junto a varias mochilas, ha asegurado que tienen "días y noches durmiendo a la intemperie". "Estoy aquí, día y noche, siendo fuerte por mi hijo, necesito que me lo liberen, y de aquí no nos vamos a ir", ha aseverado Cano, quien ha expresado que se sentía indignada.
La familiar ha denunciado que las cárceles de Venezuela "están llenas de venezolanos inocentes" y ha señalado que el sábado "murió uno", en referencia al policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre, quien, según el fiscal general, Tarek William Saab, falleció después de sufrir "un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco".
Cano, con una pequeña bandera del país, ha agregado: "Nosotros somos Venezuela, somos una Venezuela que está en la calle, somos una Venezuela que queremos vivir en libertad".
0:42
Los presos políticos están "impacientes" por ser liberados, dice la esposa de uno de ellos
Las personas detenidas en Venezuela esperan con ansias su liberación, ya que las liberaciones prometidas por el gobierno bajo presión estadounidense se están produciendo a paso de tortuga, ha señalado la esposa de un famoso opositor después de visitarlo.
A pesar del anuncio del jueves de un número significativo de liberaciones, apenas veinte personas han sido liberadas desde entonces, según cifras de ONG. Freddy Superlano, estrecho colaborador de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, ha podido ver a su esposa por primera vez el domingo desde su arresto, dos días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Se encuentra recluido en la cárcel Rodeo I (a unos cincuenta kilómetros al este de Caracas), donde decenas de personas esperan desde el jueves la liberación de sus seres queridos. Anteriormente, Superlano había estado preso en el conocido Helicoide, descrito por defensores de derechos humanos como un centro de tortura. "Pude ver que está vivo... lo cual era mi mayor temor (que estuviera muerto). Está fuerte y convencido de que pronto será liberado", ha declarado a los medios su esposa, Aurora Silva, de 36 años.
Superlano le ha contado a su esposa que sus compañeros de celda están al tanto de las liberaciones anunciadas por las autoridades venezolanas. "Están impacientes, lúcidos y esperando su libertad", le ha dicho, según Silva, que ha pasado meses sin saber del paradero de su esposo, un excongresista que, notablemente, logró ser elegido gobernador del estado de Barinas (oeste) en 2021, bastión del partido gobernante y estado natal de Hugo Chávez. Su victoria fue un bombazo antes de que las autoridades anularan las elecciones.
El activista Roland Carreño, periodista de profesión, se encuentra recluido en la misma prisión. "Se encuentra bien de salud", ha confirmado también Silva. Carreño estuvo encarcelado entre 2020 y 2023, acusado de terrorismo, antes de ser liberado y luego arrestado nuevamente durante la crisis tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro.
0:20
Venezuela ratifica su "histórica" relación con Cuba
El Gobierno de Venezuela ha ratificado este domingo en un comunicado oficial su "histórica" relación con Cuba en respuesta al mensaje publicado este domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que aseguraba que se había terminado el suministro de petróleo y dinero desde Venezuela hacia Cuba.
"La República Bolivariana de Venezuela ratifica su postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho Internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional", ha apuntado el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, en un comunicado oficial publicado en su cuenta en Telegram.
Gil destaca que "la relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad". El comunicado recoge también que, para Caracas, "las relaciones internacionales deben regirse por los principios del Derecho Internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos".
"Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza", concluye el texto.
Venezuela responde así a un mensaje publicado por Trump en el que aseguraba que "se han acabado" los envíos de petróleo y dinero desde Caracas. "No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!", ha destacado Trump en un mensaje publicado en su red social, Truth Social, en el que además emplaza a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" antes de que sea "demasiado tarde".
Trump ha asegurado que durante "muchos años" Cuba recibía "enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela". "A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos", ha afirmado en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
"¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes", ha argumentado en referencia a la muerte de 32 cubanos miembros de la escolta personal de Maduro durante la incursión estadounidense en Caracas del 3 de enero.
0:07
Cuba insiste en reclamar el fin de la detención de Maduro y su esposa por Estados Unidos
El Gobierno cubano ha insistido este domingo en reclamar a Washington el fin del "brutal secuestro" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, que tachó de "ilegal" y de "farsa judicial y mediática".
"Son ocho días del brutal secuestro del Presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y su esposa, Cilia Flores", ha escrito el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en redes sociales. A su vez, ha reclamado el fin de "esta detención ilegal" de Maduro y Flores, con un llamado a "respetar su inmunidad", así como a "detener la farsa judicial y mediática en la que ha convertido este juicio y velar por su vida y cuidado".
Rodríguez también ha pedido a la comunidad internacional "sumarse a este justo reclamo, para preservar el Derecho Internacional, y la vida, la justicia y los derechos" del mandatario y su esposa.
00:01
