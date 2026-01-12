El Gobierno venezolano anuncia la liberación de otros 116 presos políticos
- Las ONG confirman e identifican a 24 presos excarcelados, entre ellos un español y dos italianos
- Venezuela, última hora hoy
El Gobierno de Venezuela ha anunciado este lunes la liberación de otros 116 presos políticos, con lo que el número total de excarcelados se eleva a 133 desde que la presidenta "encargada" del país tras el secuestro de Nicolás Maduro por EE.UU., Delcy Rodríguez, dio la orden la semana pasada.
Las ONG han identificado de momento sólo 24 liberaciones, y han identificado a los presos que han quedado en libertad. Entre ellos se encuentra Alejandro González de Canales Plaza, con doble nacionalidad venezolana y española. Su nombre aparece en una lista difundida por la ONG local Foro Legal.
González es el exmarido de la abogada y activista Rocío Sanmiguel, que formó parte del primer grupo de cinco españoles liberados. Junto con Sanmiguel fueron liberados Miguel Moreno, Andrés Martínez Adasme, José María Basoa y Ernesto Gorbe.
Venezuela ha excarcelado también a los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burlo, según ha anunciado la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
Trentini, trabajador de una ONG de Venecia, es el más conocido de los 20 italianos que estaban detenidos en Venezuela. Fue arrestado en noviembre de 2024 con su chófer venezolano, Rafael Machado, cuando trabajaba para la ONG Humanidad e Inclusión, que ayuda a discapacitados.
Burlo, un hombre de negocios de Turín, fue arrestado en la misma fecha.
133 presos excarcelados hasta el momento
Con estas últimas excarcelaciones, el número de presos excarcelados en Venezuela aumenta hasta los 133. Según el Ministerio de Servicios Penitenciarios, los excarcelados son "personas privadas de libertad por actos asociados con perturbar el orden constitucional y minar la estabilidad de la nación".
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció el pasado día 8 de enero el inicio del proceso de excarcelación de "un número importante de personas venezolanas o extranjeras", como "gesto" para avanzar en la "búsqueda de la paz".
Familiares y ONG, sin embargo, critican la lentitud de las liberaciones y la falta de información oficial. Las vigilias se suceden a las puertas de distintos centros penitenciarios como El Rodeo I, Tocorón, Ramo Verde, El Helicoide y Yare II, las cárceles con más presos políticos en el país.
Foro Penal cifraba en 804 los presos políticos detenidos a 11 de enero de 2026, entre ellos 172 militares, 102 mujeres y un adolescente. La madrugada del domingo, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa (oeste del país) de 52 años y detenido el 9 de diciembre por "compartir mensajes críticos" contra el chavismo.