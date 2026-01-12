El Gobierno de Venezuela ha anunciado este lunes la liberación de otros 116 presos políticos, con lo que el número total de excarcelados se eleva a 133 desde que la presidenta "encargada" del país tras el secuestro de Nicolás Maduro por EE.UU., Delcy Rodríguez, dio la orden la semana pasada.

Las ONG han identificado de momento sólo 24 liberaciones, y han identificado a los presos que han quedado en libertad. Entre ellos se encuentra Alejandro González de Canales Plaza, con doble nacionalidad venezolana y española. Su nombre aparece en una lista difundida por la ONG local Foro Legal.

González es el exmarido de la abogada y activista Rocío Sanmiguel, que formó parte del primer grupo de cinco españoles liberados. Junto con Sanmiguel fueron liberados Miguel Moreno, Andrés Martínez Adasme, José María Basoa y Ernesto Gorbe.

Venezuela ha excarcelado también a los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burlo, según ha anunciado la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Trentini, trabajador de una ONG de Venecia, es el más conocido de los 20 italianos que estaban detenidos en Venezuela. Fue arrestado en noviembre de 2024 con su chófer venezolano, Rafael Machado, cuando trabajaba para la ONG Humanidad e Inclusión, que ayuda a discapacitados.

Burlo, un hombre de negocios de Turín, fue arrestado en la misma fecha.