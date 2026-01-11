El trabajo discreto de Zapatero en la liberación de presos en Venezuela
- El expresidente ignora las acusaciones de la derecha y ultraderecha contra su papel en Venezuela
- Sigue en directo el minuto a minuto y la última hora de la actualidad en Venezuela tras el ataque de EE.UU.
Diez años de trabajo en segundo plano parece que están dando sus frutos. O que se lo pregunten a los presos liberados en Venezuela, entre ellos 5 españoles.
Sin aspavientos y con discreción, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido decisivo en su puesta en libertad. Silencio que todavía guarda, podría ser que para conseguir que algunos presos políticos más salgan de las cárceles venezolanas.
"Paciencia" reclama su entorno más próximo después de las declaraciones de Albares, en las que el ministro de Asuntos Exteriores sugería que puede haber más liberados. Veremos.
El papel callado del expresidente español ha sido lento, como no podía ser de otra manera en una dictadura. Y podría decirse que las duras críticas de la derecha y la ultraderecha españolas en todo este tiempo no han hecho mella en su hoja de ruta.
Pretendía, dicen fuentes próximas a Rodríguez Zapatero, convencer, no vencer, al clan Chaves-Maduro-Rodríguez. Objetivo: ir calando, ir colándose en el entramado del régimen venezolano para ganarse su confianza primero y pedir medidas después.
Nada de lo ocurrido, incluida la detención de Nicolás Maduro, sorprendía a Zapatero, según cuentan quienes en esos momentos hablaron con él. Delcy Rodríguez "es la clave", decían el mismo día en el que la DEA estadounidense entraba en Venezuela ilegalmente y capturaba a Maduro y a su mujer en su escondite.
"No será fácil pero ella —la ahora presidenta encargada— es una mujer inteligente". Un apunte que coincide con quienes creen que la captura del dictador venezolano estaba pactada por EE.UU. con parte del equipo más cercano de Nicolás Maduro.
Todo sigue el guion previsto, apuntan fuentes
Es más, añaden las mismas fuentes que todo lo hecho y dicho desde aquella noche por Delcy Rodríguez responde, "más o menos" al guion previsto. Y eso que, en muchas ocasiones, la presidenta venezolana parece enfrentarse a Trump, aunque cada vez menos. Y en ese contexto algunos expertos creen que es un tira y afloja pactado.
Un asunto de primera plana en todos los medios internacionales está siendo utilizado en la batalla de nuestra política nacional.
Lo último por parte del PP es que piensa convocar a Zapatero en el Senado ante la comisión de investigación del caso Koldo. Y el seudosindicato de ultraderecha Hazte oír ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional.
Dicen los más cercanos que al expresidente no le preocupa que la derecha y la ultraderecha le vilipendien, que lo que le importa, de momento, es que vayan saliendo los presos en Venezuela.
Desde el Gobierno el ministro de Justicia ha salido en defensa de Zapatero. Bolaños ponía en valor que el expresidente “tiene una historia conocida de lucha por los derechos humanos y por la democracia”.
Tardaremos mucho en saber hasta dónde ha influido o está influyendo José Luís Rodríguez Zapatero. Qué y cuánto sabe y sabía es una incógnita que, de momento, no parece dispuesto a revelar.