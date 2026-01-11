El trabajo discreto de Zapatero en la liberación de presos en Venezuela

Diez años de trabajo en segundo plano parece que están dando sus frutos. O que se lo pregunten a los presos liberados en Venezuela, entre ellos 5 españoles.

Sin aspavientos y con discreción, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido decisivo en su puesta en libertad. Silencio que todavía guarda, podría ser que para conseguir que algunos presos políticos más salgan de las cárceles venezolanas.

"Paciencia" reclama su entorno más próximo después de las declaraciones de Albares, en las que el ministro de Asuntos Exteriores sugería que puede haber más liberados. Veremos.

El papel callado del expresidente español ha sido lento, como no podía ser de otra manera en una dictadura. Y podría decirse que las duras críticas de la derecha y la ultraderecha españolas en todo este tiempo no han hecho mella en su hoja de ruta.

Pretendía, dicen fuentes próximas a Rodríguez Zapatero, convencer, no vencer, al clan Chaves-Maduro-Rodríguez. Objetivo: ir calando, ir colándose en el entramado del régimen venezolano para ganarse su confianza primero y pedir medidas después.

Nada de lo ocurrido, incluida la detención de Nicolás Maduro, sorprendía a Zapatero, según cuentan quienes en esos momentos hablaron con él. Delcy Rodríguez "es la clave", decían el mismo día en el que la DEA estadounidense entraba en Venezuela ilegalmente y capturaba a Maduro y a su mujer en su escondite.

"No será fácil pero ella —la ahora presidenta encargada— es una mujer inteligente". Un apunte que coincide con quienes creen que la captura del dictador venezolano estaba pactada por EE.UU. con parte del equipo más cercano de Nicolás Maduro.