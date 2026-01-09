Enlaces accesibilidad
La Audiencia Nacional incoa diligencias por una querella de Hazte Oír contra Zapatero

  • Ha presentado la querrella por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas, entre otros
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto el pasado mes de diciembre en el Congreso de los Diputados.
RTVE.es

La Audiencia Nacional ha incoado diligencias por una querella de Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal y tráfico de drogas, entre otros delitos.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el juez pregunta a la Fiscalía si es competente la Audiencia Nacional y si hay que abrir una investigación.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)

