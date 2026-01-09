La Audiencia Nacional ha incoado diligencias por una querella de Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal y tráfico de drogas, entre otros delitos.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el juez pregunta a la Fiscalía si es competente la Audiencia Nacional y si hay que abrir una investigación.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)