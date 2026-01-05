Maduro es trasladado al tribunal federal de Nueva York para testificar por primera vez ante el juez

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido trasladado este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparecerá por primera vez ante un juez, a las 18.00 hora de España. Lo hará dos días después de haber sido capturado el sábado en su domicilio en Caracas en una intervención militar de EE.UU., ilegal bajo las normas internacionales.

Maduro y Flores han sido trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, donde un helicóptero los ha llevado hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York. La aeronave ha aterrizado minutos después en las inmediaciones del edificio judicial.

Posteriormente, ambos han sido conducidos en un convoy de cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por medios estadounidenses. La policía, mientras tanto, ha cortado varias calles en los alrededores durante el operativo de seguridad.

Maduro, custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), ha descendido con mucha dificultad y ha tenido que ser ayudado por los agentes para subir al vehículo blindado que lo ha conducido hasta el juzgado.