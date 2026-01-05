Maduro es trasladado al tribunal federal de Nueva York para testificar por primera vez ante el juez
- Está acusado de conspiración por narcoterrorismo, entre otros delitos
El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido trasladado este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparecerá por primera vez ante un juez, a las 18.00 hora de España. Lo hará dos días después de haber sido capturado el sábado en su domicilio en Caracas en una intervención militar de EE.UU., ilegal bajo las normas internacionales.
Maduro y Flores han sido trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, donde un helicóptero los ha llevado hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York. La aeronave ha aterrizado minutos después en las inmediaciones del edificio judicial.
Posteriormente, ambos han sido conducidos en un convoy de cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por medios estadounidenses. La policía, mientras tanto, ha cortado varias calles en los alrededores durante el operativo de seguridad.
Maduro, custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), ha descendido con mucha dificultad y ha tenido que ser ayudado por los agentes para subir al vehículo blindado que lo ha conducido hasta el juzgado.
Primera vez ante el juez
La comparecencia de este lunes es la primera de Maduro ante la justicia estadounidense después de que el Departamento de Justicia hiciera pública el pasado sábado una acusación formal en su contra por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020.
Esta acusación ampliada reitera los cargos contra Maduro, principal acusado, de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas. Pero, por primera vez, la acusación incluye a Cilia Flores, esposa de Maduro, a quien la Fiscalía señala, según su investigación, por su presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.
Según los fiscales, su incorporación amplía el alcance del caso y respalda la hipótesis de que el narcotráfico formaba parte de una red organizada desde los niveles más altos del poder venezolano.
La causa está radicada en el Distrito Sur de Nueva York y es instruida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años. Tras la audiencia inicial, se espera que el tribunal determine los próximos pasos del proceso, incluidas las condiciones de detención y el calendario judicial del caso.