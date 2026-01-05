El Gobierno apuesta por el diálogo y la paz en Venezuela y el PP pide que los opositores lideren la transición democrática

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha definido la actuación de Estados Unidos en Venezuela como "acción militar claramente contraria al derecho internacional". En una entrevista con el programa Mañaneros 360 de TVE ha insistido en que esto "sienta un precedente muy peligroso" y lo que está en juego es ver "si se sigue manteniendo un orden mundial que ha garantizado la paz y la prosperidad" basado en la Carta de las Naciones Unidas, o vamos "a la ley de la selva, del más fuerte".

"España no va a resignarse a ver cómo se desguaza poco a poco ese orden internacional", ha advertido el titular de Exteriores, que preguntado sobre el futuro de Venezuela, ha dicho que el Ejecutivo español trabajará "por unir a los venezolanos" y para que haya "un diálogo extenso entre Gobierno y oposición" en ese país. De hecho, ha insistido en que "el Gobierno de España habla con ambos".

El ministro, que se ha referido a las posiciones expresadas desde el sábado por 25 países de la UE junto con España y también al comunicado emitido con "países hermanos" de América Latina", ha defendido la "igualdad soberana de todos los estados y el control de sus recursos naturales". Y ha recordado que "la paz y la democracia no pueden llegar por la fuerza o a través de injerencias internas" y que "solo el pueblo de Venezuela puede marcar su destino". Albares ha exigido, además, la liberación inmediata de "los españoles injustamente retenidos en Venezuela".

En términos similares se ha pronunciado la portavoz del Partido Socialista. En una entrevista en La hora de la 1 Montse Mínguez ha rechazado "cualquier forma de violencia" y ha apostado por "el diálogo y la paz". "Vamos a seguir apostando por la democracia, la libertad" y que la situación tenga una desescalada "desde el diálogo y defendiendo el derecho Internacional", la "única vía para reconstruir la democracia en Venezuela". "Nunca reconocimos el régimen de Maduro tras las elecciones", ha dicho, "y tampoco reconocemos invasión Venezuela".

El PP pide que los opositores lideren la transición en Venezuela La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha destacado el "hito histórico de que se haya derrotado a un dictador como Maduro". En una entrevista en La hora de la 1, Gamarra, ha admitido que hay "dudas" sobre si la operación de EE. UU. en Venezuela "vulnera el derecho internacional". Pero ha defendido que ahora el camino hacia "la democracia en Venezuela tiene que venir de la mano de quien es el presidente legítimo". Se ha referido así a Edmundo Rodríguez y María Corina Machado, que en 2024 obtuvieron "cerca del 70 por ciento de los votos", ha destacado. Ellos deben liderar el proceso, porque, según Gamarra, "tienen la legitimidad de la soberanía que les ha dado el voto de los venezolanos". La vicesecretaria popular reaccionaba así a la pregunta por el contacto entre Estados Unidos y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para pilotar la transición. En su respuesta, ha insistido en que su figura ha sido "protagonista y cómplice" de quien lideraba "un régimen criminal dictatorial". En esa entrevista, Gamarra ha exigido la liberación de todos los presos políticos de las cárceles de Venezuela entre los que ha dicho, "hay una veintena de españoles" y ha acusado a Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero de amparar el régimen de Maduro y tener "estrechas relaciones" con su régimen y con Delcy Rodríguez. De hecho, el Partido Popular pedirá la comparecencia del expresidente Zapatero en el Senado para que explique su relación con Venezuela. Además, crearán en la Cámara Alta una nueva comisión de investigación para saber si la SEPI benefició con dinero público al régimen de Nicolás Maduro con operaciones como el rescate de la aerolínea Plus Ultra. ““ También Vox ha defendido las "evidentes vinculaciones" de Delcy Rodríguez "con Sánchez, con su Gobierno y con Zapatero". Según el el vicepresidente de acción política de Vox, Jorge Buxadé, la detención de Maduro "es muchísimo más peligrosa" para el presidente del Gobierno que las de Cerdán o Ábalos. Así lo ha dicho en una entrevista en La hora de la 1, donde también ha reclamado la liberación de "todos los presos políticos que hay en Venezuela" y que se convoquen "unas elecciones libres". "Aún no se ha completado la liberación de Venezuela", ha insistido Buxadé, que a continuación ha exigido "que todos los criminales y cómplices de la tiranía de Maduro respondan ante los jueces". En todo caso, para el jefe de la delegación europea de Vox "nadie tiene dudas de que hoy el mundo es mucho más libre tras la caída y detención de Maduro".