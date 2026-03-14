Jark, la isla que guarda el 90% del petróleo que exporta Irán y que Trump amenaza tras "aniquilar" sus objetivos militares

Estados Unidos ha atacado en la madrugada del viernes al sábado la isla iraní de Jark, un enclave vital para el comercio internacional de petróleo de Irán. A pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros, es el corazón de la industria petrolera de la República Islámica, puesto que desde allí exporta el 90% del crudo, la gran mayoría con destino a China.

Su ubicación, a 25 kilómetros de la costa, y profundidad permiten operar diez buques simultáneamente, recibiendo crudo de los campos Dorood, Aboozar y Forouzan. En los últimos días, ataques de Israel y Estados Unidos han golpeado refinerías iraníes para debilitar la alimentación financiera del régimen. Sin embargo, la isla de Jark permanecía intacta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró de madrugada que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares en la isla iraní, que ha calificado como "la joya de la corona de Irán".

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) ha compartido un vídeo de los ataques contra más de 90 objetivos militares en la isla: "El ataque destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares", han detallado.

“Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt“ — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

No obstante, aseguran que preservaron la importante infraestructura petrolera.

También las autoridades iraníes aseguran que las instalaciones petroleras de Jark han resultado "intactas" tras el ataque estadounidense y que la exportación de crudo se mantiene "plenamente operativa".

¿Por qué Estados Unidos ha atacado este enclave? Con el ataque, el Ejército de Estados Unidos ha demostrado su capacidad para golpear un enclave crucial en el tejido comercial y económico de Irán. Además, de ser cierta la información del CENTCOM, podría haber quedado desprotegida de cara a una nueva ofensiva. De hecho, Trump ya ha amenazado con atacar la infraestructura petrolera de Jark si Teherán no deja de atacar buques en el estrecho de Ormuz. Una advertencia que podría agitar aún más los mercados, ya afectados por una histórica interrupción del suministro. 01.24 min Efecto cohete y pluma en los carburantes A su vez, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió hace unos días que "el golfo Pérsico se teñirá con la sangre de los invasores" si alguna de sus islas era invadida, tras las especulaciones sobre esa posibilidad, en concreto en JarK, en medios estadounidenses. Este sábado la reacción ha llegado por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha declarado que los intereses estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), incluidos puertos, muelles e instalaciones militares, son "objetivos legítimos", tras asegurar que el ataque se lanzó desde EAU. Irán ha lanzado un aviso a los residentes para que abandonen las zonas cercanas al puerto de Jebel en Dubái, al puerto de Jalifa en Abu Dabi y al puerto de Fuyaira, capital del emirato homónimo, donde este mismo sábado los equipos de defensa civil han sofocado un incendio tras la interceptación de un dron. 05.48 min EE.UU. ataca la isla iraní de Jark e Irán responde golpeando el puerto de Fuyaira en EAU