Jark, la isla que guarda el 90% del petróleo que exporta Irán y que Trump amenaza tras "aniquilar" sus objetivos militares
- Su ubicación, a 25 kilómetros de la costa, y profundidad permiten operar diez buques simultáneamente
- Estados Unidos ataca el corazón de la industria petrolera de la República Islámica
- Directo: sigue la última hora de la guerra en Oriente Medio
Estados Unidos ha atacado en la madrugada del viernes al sábado la isla iraní de Jark, un enclave vital para el comercio internacional de petróleo de Irán. A pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros, es el corazón de la industria petrolera de la República Islámica, puesto que desde allí exporta el 90% del crudo, la gran mayoría con destino a China.
Su ubicación, a 25 kilómetros de la costa, y profundidad permiten operar diez buques simultáneamente, recibiendo crudo de los campos Dorood, Aboozar y Forouzan. En los últimos días, ataques de Israel y Estados Unidos han golpeado refinerías iraníes para debilitar la alimentación financiera del régimen. Sin embargo, la isla de Jark permanecía intacta.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró de madrugada que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos "más poderosos" de la historia de Oriente Medio, "aniquilando" por completo todos los objetivos militares en la isla iraní, que ha calificado como "la joya de la corona de Irán".
El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) ha compartido un vídeo de los ataques contra más de 90 objetivos militares en la isla: "El ataque destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares", han detallado.
“Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt“— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026
No obstante, aseguran que preservaron la importante infraestructura petrolera.
También las autoridades iraníes aseguran que las instalaciones petroleras de Jark han resultado "intactas" tras el ataque estadounidense y que la exportación de crudo se mantiene "plenamente operativa".
¿Por qué Estados Unidos ha atacado este enclave?
Con el ataque, el Ejército de Estados Unidos ha demostrado su capacidad para golpear un enclave crucial en el tejido comercial y económico de Irán. Además, de ser cierta la información del CENTCOM, podría haber quedado desprotegida de cara a una nueva ofensiva.
De hecho, Trump ya ha amenazado con atacar la infraestructura petrolera de Jark si Teherán no deja de atacar buques en el estrecho de Ormuz. Una advertencia que podría agitar aún más los mercados, ya afectados por una histórica interrupción del suministro.
A su vez, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió hace unos días que "el golfo Pérsico se teñirá con la sangre de los invasores" si alguna de sus islas era invadida, tras las especulaciones sobre esa posibilidad, en concreto en JarK, en medios estadounidenses.
Este sábado la reacción ha llegado por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha declarado que los intereses estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), incluidos puertos, muelles e instalaciones militares, son "objetivos legítimos", tras asegurar que el ataque se lanzó desde EAU.
Irán ha lanzado un aviso a los residentes para que abandonen las zonas cercanas al puerto de Jebel en Dubái, al puerto de Jalifa en Abu Dabi y al puerto de Fuyaira, capital del emirato homónimo, donde este mismo sábado los equipos de defensa civil han sofocado un incendio tras la interceptación de un dron.
¿Qué es la isla de Jark y su papel en la economía de Irán?
Conectada a la costa con varios oleoductos, la isla se encuentra emplazada sobre un yacimiento petrolífero cuatro veces más grande que su propio terreno,dentro de la provincia de Bushehr y a unos 483 al noroeste del estrecho de Ormuz, donde se encuentran algunos de los mayores campos petrolíferos del mundo.
Las primeras infraestructuras en la isla fueron construidas por la compañía británica Shell en los años 60, cuando Teherán y Occidente mantenían buenas relaciones. Empresas estadounidenses construyeron allí gigantescas instalaciones petroleras cuando el régimen era un aliado de Washington.
Es la gran terminal logística para el transporte de crudo de Irán. El combustible llega a la isla por oleoductos y su fondo marino es tan profundo que permite a los buques acercarse y cargar petróleo con mayor facilidad.
En Jark se localiza una terminal petrolera con dos muelles principales y capacidad para cargar hasta siete millones de barriles por día, el equivalente a diez buques superpetroleros, aunque a su máximo rendimiento podría alcanzar entre 8 y 10 millones de barriles.
El muelle 'T', el mayor de Irán, consta de seis dársenas, cada una de las cuales tiene cinco máquinas de medición con una capacidad de 13.500 barriles de petróleo por hora. El otro muelle principal, llamado 'C island', con tres dársenas y hasta 30 metros de profundidad, es capaz de acoger buques de hasta 300.000 toneladas métricas (el equivalente a 2 millones de barriles de crudo).
Pese a ser un objetivo militar lógico, expertos señalan que es mejor dejarlo al margen para evitar un shock global en los precios del petróleo. Teherán ha amenazado con "reducir a cenizas" las infraestructuras petroleras vinculadas a Estados Unidos en Oriente Medio si Jark es invadida por tropas estadounidenses.