Mundial 2026, en directo hoy: 15 de junio, llega el esperado debut de la selección española
- La última hora al minuto de la tercera jornada de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido España - Cabo Verde del Grupo H
- Sigue en directo todos los partidos del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la quinta jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este lunes 15 de junio llega el esperado debut de la selección española. España se enfrenta a Cabo Verde en el Mercedes Benz Stadium, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 18:00 horas peninsulares.
Después de ver la impresionante goleada de Alemania a Curazao (7-1), la jornada del pasado domingo nos dejó el sorprendente empate en Países Bajos y Japón (2-2), la goleada de Suecia a Túnez (5-1) y la victoria por la mínima de Costa de Marfil a Ecuador. Hoy es el turno de la Roja a partir de las 18:00, pero también prestaremos especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
12:05 Diallo desata la locura en Costa de Marfil
La victoria de Costa de Marfil frente a Ecuador fue la más sufrida de las tres que se vivieron en la jornada anterior. El partido lo decidió el marfileño Diallo en el minuto 90. Lo agónico del encuentro lo reflejó la reacción del banquillo.
“AMAD DIALLO DA LA VICTORIA A COSTA DE MARFIL EN EL ÚLTIMO MOMENTO— Teledeporte (@teledeporte) June 15, 2026
📺 El 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐫𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 3⃣0⃣ 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨𝐬 del Costa de Marfil🇨🇮 - Ecuador 🇪🇨, a las 13.30 horas en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/q9KryyDEXn“
12:00 El seleccionador de Japón y su particular lenguaje
En el Países Bajos - Japón, el seleccionador asiático, Hajime Moriyasu, mostró una curiosa manera de dar instrucciones a sus jugadores, usando su propio lenguaje. Ahora que se sanciona taparse la boca, los equipos se las ingenian como pueden.
“🇳🇱 Países Bajos 2 - 2 Japón 🇯🇵— Teledeporte (@teledeporte) June 15, 2026
La curiosa forma del entrenador nipón, Hajime Moriyasu, de dar instrucciones a sus jugadores
📺 El 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐫𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 3️⃣0️⃣ 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨𝐬 del Países Bajos🇳🇱 - Japón🇯🇵, a las 13.00 horas en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/PSpkDw3UjP“
11:51 Gyokeres, gol y celebración viral
La jornada nocturna nos dejó, como hemos mencionado, la goleada de Suecia a Túnez. El delantero del Arsenal Gyokeres marcó y dejó para las redes una celebración de lo más viral.
“EL GOL DE GYÖKERES DESATA SU CELEBRACIÓN MÁS VIRAL 🇸🇪🤖— Teledeporte (@teledeporte) June 15, 2026
👉 Suecia goleó 5-1 a Túnez en su estreno en la #FIFAWORLDCUP
📺 El 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐫𝐞𝐬𝐮𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 3️⃣0️⃣ 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨𝐬 del Suecia🇸🇪 - Túnez 🇹🇳, a las 12.00 horas en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/QAtent8RkC“
11:25 Pista Mundial: a derribar el muro del entusiasmo debutante
Como cada día de partido, el equipo de DatosRTVE analiza la previa desde un punto de vista distinto al meramente deportivo. Un trabajo multidisciplinar que nos llega de la mano de Daniel Flores.
11:20 A pensar en el partido
Al margen de los movimientos del mercado de fichajes, la selección española deberá tener los cinco sentidos puestos en el partido contra Cabo Verde. España llega a este Mundial con un sueño por cumplir, la segunda Copa, mientras Cabo Verde lo afronta como un sueño ya cumplido, puesto que celebra su primera participación. Lo cuenta nuestro enviado Adrián Herrero en su previa:
11:00 OFICIAL: Cucurella es del Madrid
Después de que el día anterior saltara la 'liebre' de la mano del periodista italiano Fabrizio Romano y su ya conocido "here we go", este lunes el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del lateral español Marc Cucurella, concentrado con la selección española. Este lunes el club blanco ha anunciado el acuerdo con el Chelsea para el traspaso del jugador, que firmará para las seis próximas temporadas.