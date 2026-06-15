Mundial 2026, en directo hoy: 15 de junio, llega el esperado debut de la selección española

Sigue en directo la quinta jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este lunes 15 de junio llega el esperado debut de la selección española. España se enfrenta a Cabo Verde en el Mercedes Benz Stadium, partido que te ofrecemos en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play a las 18:00 horas peninsulares.

Después de ver la impresionante goleada de Alemania a Curazao (7-1), la jornada del pasado domingo nos dejó el sorprendente empate en Países Bajos y Japón (2-2), la goleada de Suecia a Túnez (5-1) y la victoria por la mínima de Costa de Marfil a Ecuador. Hoy es el turno de la Roja a partir de las 18:00, pero también prestaremos especial atención a la última hora de la selección española antes del partido, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Podrás ver el mejor resumen de cada jornada en nuestro catálogo de RTVE Play. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.