España - Cabo Verde, a derribar el muro del entusiasmo debutante

España inicia su camino en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, un partido desigual casi desde cualquier ángulo que se mida: la segunda selección del ranking FIFA contra la número 67; un país con más de un millón de futbolistas federados frente a otro que apenas supera las 3.500 licencias; la actual campeona de Europa ante un equipo que sólo puede presumir de una victoria en los Juegos de la Lusofonía, allá por 2009; una plantilla valorada en 1.220 millones de euros frente a otra de 54,5 millones, según Transfermarkt. Ante semejante avalancha, los tiburones azules opondrán el entusiasmo de los debutantes, la despreocupación de quien no tiene nada que perder y cuenta ya con la gloria ganada (RTVE, a las 18:00 horas).

Cabo Verde es, junto a Jordania, Uzbekistán y Curazao, una de las cuatro selecciones que disputan su primer mundial. La ampliación del número de participantes a 48 equipos ha permitido que haya nuevas banderas en los estadios mundialistas, aunque no se ha batido ningún un récord: en España 1982 y en Alemania 2006, por ejemplo, hubo cinco debutantes -seis en este último si se cuenta como tal a Serbia y Montenegro-. La selección española, en cualquier caso, haría bien en no confiarse: aún se recuerda la derrota que la debutante Senegal le infligió en 2002 a Francia, que entonces era campeona de Europa y del mundo. Y este mismo domingo, Alemania pasó un rato de sofoco ante Curazao, aunque acabara ganando por goleada.

No es que España, además, sea especialmente fiable en los estrenos mundialistas: tan sólo ha ganado en cinco de sus 16 primeros partidos en el torneo. Aunque tampoco ese resultado inicial parece haber determinado la trayectoria de la Roja: en Sudáfrica 2010, la derrota ante Suiza por 0-1 acabó con la conquista de la única estrella que la selección luce en la camiseta, mientras que la abultada victoria contra Costa Rica en Qatar 2022 derivó después en tres empates consecutivos, el último coronado con la eliminación por penaltis a manos de Marruecos. Conviene empezar bien, pero nada es definitivo en el debut.

Más allá de la cábala, España es muy favorita, aunque para disfrutar de un partido en verdad plácido le vendría bien afinar la puntería, para desactivar cuanto antes a un equipo que previsiblemente tratará de aguantar atrás y hacer el partido largo. El último amistoso de preparación se saldó con un triunfo claro contra Perú, pero los dos encuentros anteriores resultaron en dos empates algo decepcionantes contra Egipto e Irak, en los que se echó en falta algo más de efectividad en un equipo que habitualmente genera muchas ocasiones.

De hecho, España es la selección que más remates por partido registró en la fase de clasificación europea para el Mundial 2026, con 9,7 tiros, una cifra que supera también la de otras favoritas, como Argentina o Brasil. Sin embargo, hay selecciones que eligen mejor sus disparos, ya que con menos remates generan mejores ocasiones para hacer gol: Croacia, Portugal o Bélgica, por ejemplo, tuvieron más goles esperados que España en los partidos de clasificación.

Cabo Verde, por su parte, es un equipo de momentos, que rentabiliza al máximo sus tantos: los tiburones azules tuvieron la menor diferencia de goles de todos las selecciones africanas que lograron clasificarse para el Mundial 2026, con ocho. Cuatro de sus siete victorias en la fase de clasificación fueron por un gol a cero, incluida la que acabó por decantar el grupo, contra Camerún en casa.

Todo se sustenta en un encomiable esfuerzo defensivo, que les llevó a encajar sólo ocho goles en diez partidos. Cuatro de ellos los recibieron en la visita a Camerún y otros tres, en el empate cosechado en Libia, pero durante los otros ocho encuentros sólo Angola fue capaz de marcarles. Y nadie perforó la portería caboverdiana en su feudo de Praia, donde se acabó de forjar el espíritu de un equipo aguerrido que llega al Mundial 2026 rebosante de moral.

En ese andamiaje defensivo hay un futbolista capital, el central Roberto Pico Lopes, que fue reclutado para la selección africana por una vía muy poco usual: a través de LinkedIn. Lopes, nacido en Dublín de madre irlandesa y padre caboverdiano, jugaba en 2018 -y juega todavía- en el Shamrock Rovers, el club más laureado de Irlanda, cuando recibió un mensaje en esa red social en portugués, que él desechó creyendo que era algún tipo de fraude. El remitente, sin embargo, era el entonces seleccionador de Cabo Verde, el exjugador portugués Rui Aguas, quien nueve meses más tarde volvió a intentarlo, esta vez en inglés.

01.19 min Transcripción completa Cabo Verde, África, 10 islas frente a la costa de Senegal 500.000 habitantes, aunque fuera del archipiélago viven un millón. Todo el Mundo tiene la primera, todo el mundo quiere salir, porque hay una vida mejor bubista, entrenador de esta academia sin ánimo de lucro en Cabo Verde y además seleccionador y artífice de clasificar a los tiburones azules a su primer Mundial Parecía imposible, parecía para todos imposible. Esta clasificación es más Copa del Mundo trasciende lo futbolístico. Jugarla significa situar a su país en el mapa. Todo el mundo va a estar enfrente de la televisión a ver. Más todavía al jugar el primer partido contra España Ese es el primer los más pequeños sueñan con hacer un buen papel aunque Cabo Verde ya tiene su mayor victoria que los hijos y nietos de aquellos que un día salieron para buscar un futuro mejor hayan clasificado al país Mundial mundial Ahí está, Cabo Verde, nuestro Así es Cabo Verde, la selección de los 'tiburones azules' y primer rival de España en el Mundial 2026

Pese a que había sido internacional por Irlanda en categorías inferiores, Lopes decidió atender la llamada, aunque fuera a la segunda, y desde 2019 defiende la camiseta de los tiburones azules, una decisión que le va a permitir disputar un mundial -mientras que Irlanda no se clasifica desde 2002-, además de redescubrir sus raíces: "No hablábamos criollo cuando éramos niños. Me arrepiento de no haberlo hecho. Tengo muchas ganas de aprender más sobre mi familia y mi herencia. Estoy profundizando en ella, tratando de sumergirme por completo", declaraba en una entrevista en Sky Sports en 2021. Más allá de la anécdota de LinkedIn, su caso es muy representativo de una selección que bebe de la diáspora: 14 de los 26 jugadores de la convocatoria, más de la mitad, nacieron fuera de Cabo Verde y tienen doble nacionalidad.

Uno de ellos es Dailon Livramento, nacido hace 25 años en Rotterdam -como otros cinco de sus compañeros en la selección-, que se ha convertido en el héroe de la clasificación al marcar cuatro goles en los últimos cinco partidos, incluido el de la crucial victoria ante Camerún. La carrera de Livramento ha transcurrido en los márgenes del gran fútbol europeo: despuntó en clubes menores de Países Bajos, fichó por el Hellas Verona italiano en 2024 y luego, tras marcar un único gol en todo el curso, fue cedido al modesto Casa Pia, de la liga portuguesa. Allí no ha anotado ni un gol en toda la temporada, pero con Cabo Verde se transforma en un delantero potente y eficaz, el mayor peligro de su selección.

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España, no obstante, cuenta también con un delantero en estado de gracia. Después de perderse por lesión el Mundial de Qatar en 2022, Mikel Oyarzabal llega al torneo tras firmar su mejor temporada, tanto con la Real Sociedad -18 goles y cuatro asistencias, además de ganar la Copa del Rey- como con la selección española, con la que anotó seis goles en la fase de clasificación, el máximo goleador español junto a Mikel Merino. También marcó en los dos últimos amistosos que ha jugado, dos goles a Serbia y otro más a Perú, mientras que contra Egipto e Irak no pisó el verde... y España no pasó del empate. Con Nico Williams y Lamine Yamal todavía tocados, es sin duda el delantero de referencia de la Roja.

Porque, aunque Luis de la Fuente tiene a todos los futbolistas de la convocatoria disponibles, parece poco probable que arriesgue con Nico y Lamine, recién recuperados de sus respectivas lesiones, al menos de inicio. Tal como explica Adrián Herrero, enviado especial de RTVE.es a la concentración de España en Chattanooga, Álex Baena y Ferrán Torres se perfilan como titulares en las alas de España contra Cabo Verde.

Su inclusión en el once ofrece otras variantes a la selección, que pierde desborde pero gana alternativas: "Álex Baena tiene un perfil mucho más creativo, de meterse hacia dentro y combinar con los centrocampistas, y Ferrán Torres de atacar al espacio, de entrar por el centro y combinar con Mikel Oyarzabal en la punta de ataque", subraya el enviado especial de RTVE.es. Ferrán, además, llega con el punto de mira bien calibrado por si Oyarzabal no tuviera el día: esta temporada ha marcado 21 goles con el Barça en 49 partidos, su mejor registro desde que regresó a la liga española.

Y es que los goles contra Cabo Verde serán importantes no solo para asegurar la victoria, sino para encarrilar, si es posible, el primer puesto del grupo. En este sentido, los pronósticos son muy favorables a España, al que Opta, empresa especializada en estadísticas deportivas, da casi un 99% de probabilidades de clasificarse y más de un 75% de que lo haga como primera de su grupo, mientras a que a Uruguay, que parece el rival más fuerte, solo le otorga un 18,7% de posibilidades de ser primera.

La posición final no es un asunto menor, sobre todo si se considera que el grupo de España se cruza con el de Argentina en dieciseisavos de final, por lo que un tropiezo de cualquiera de las dos puede desembocar en una eliminatoria dificilísima a las primeras de cambio. La probabilidad de que se produzca ese cruce, de hecho, no es pequeña: según las estimaciones combinadas para los grupos H y J, hay casi un 28% de posibilidades de que España quede primera y Argentina segunda o al revés, de que Argentina encabece su grupo y España sea segunda. En cambio, si ambas selecciones cumplen con su condición de favoritas, no se verían las caras hasta la final. Eso sería ya, en cualquier caso, el último paso de un trayecto que este lunes tendrá sólo su comienzo.