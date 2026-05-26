Entrevista a Luis de la Fuente, en directo en vídeo en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE

El seleccionador de la absoluta masculina de España, Luis de la Fuente, será entrevistado en 'Los Desayunos', que ofrece RTVE en directo a partir de las 9:30 horas peninsulares. Un día después de dar a conocer la lista de convocados para el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, y de dar las explicaciones a todos los medios españoles en rueda de prensa, el técnico riojano responde a los periodistas Juan Carlos Rivero (TVE), Silvia Barba (RNE) y Luis Villarejo (agencia Efe) en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona); Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente y Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí y Eric García (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club); Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Pedri y Gavi (FC Barcelona), Álex Baena (Atlético de Madrid); Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (CA Osasuna) y Borja Iglesias (RC Celta). Estos son los 26 elegidos por De la Fuente para acudir al Mundial.

Sorprenden las novedades de Marc Pubill y Víctor Muñoz, así como la ausencia total de jugadores del Madrid. Tampoco pasó desapercibida la entrada de Joan García en la terna de porteros en detrimento de Álex Remiro. Por todo ello fue preguntado este lunes el seleccionador y sus respuestas fueron en la línea esperada de dar el valor a los que están y no hablar demasiado de las ausencias. Sin embargo, tuvo un aparte para dos veteranos ausentes como Dani Carvajal y Álvaro Morata por ser dos de los capitanes en la anterior Eurocopa y que pasan por horas bajas en la actualidad. De la Fuente destacó la polivalencia de los incluidos en su lista, así como su calidad humana a la hora de conformar un grupo en el que todos se sienten casi como una familia.

Donde sí hay un jugador del Real Madrid, Gonzalo García, es en la nómina de nueve jugadores de apoyo que harán parte del 'stage' preparatorio mientras la Roja esté en suelo español. El inicio de la concentración será el sábado 30 de mayo, cuando se juega la final de la Champions League, en la que hay españoles convocados, y el grupo entrenará sin estos últimos en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La estancia en nuestro país se prolongará hasta el día 4 de junio, en el que se disputará el primero de los dos amistosos de preparación frente a la selección de Irak en el Estadio de Riazor (A Coruña). A partir de ahí se iniciará la segunda fase de preparación, ya en suelo americano, con los 26 al completo y sin los nueve jugadores de apoyo, salvo que el seleccionador cuente con alguno por lesión de última hora.