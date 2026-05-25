Sánchez asegura "estar tranquilo" tras la imputación de Zapatero y descarta adelanto electoral tras el aviso del PNV

"Por supuesto", ha sido la respuesta del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando los periodistas le han preguntado si estaba tranquilo, en relación a la imputación del expresidente Zapatero. Este fin de semana se daban a conocer los informes de la UDEF, que según los socialistas están "cogidos con alfileres".

"Son informes endebles cogidos con alfileres", han dicho fuentes del PSOE, que insisten en que las actividades que ahí se recogen "parecen lícitas". Por eso los socialistas están "deseando" que el expresidente del Gobierno declare el próximo 2 de junio.

El entorno del expresidente Zapatero señala su "incredulidad" por lo que está sucediendo. El sociólogo Luis Arroyo, que está en contacto con Zapatero y será su portavoz autorizado tras su imputación, ha desvelado al programa Mañaneros 360 de RTVE que el expresidente está "con ganas de defender su reputación" y muy "sorprendido" por las suposiciones "que le atribuyen ser la cabeza de una trama".

“Última hora: Luis Arroyo habla con Zapatero



Hablamos en 'Mañaneros 360' con el sociólogo, que está en contacto con Zapatero y será su portavoz autorizado tras su imputación#Mañaneros25M https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/9xI66WVzH8“ — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) May 25, 2026

Zapatero, ha explicado, lo atribuye "al contexto político actual" y ha recordado que todo empezó en 2023, justo cuando Zapatero comenzó a participar "de forma destacada" en la campaña electoral. "Es un daño sobre su credibilidad y la reputación de un presidente que ha sido impecable en su comportamiento", ha concluido Arroyo.

Felipe González pide un adelanto electoral El expresidente Felipe González ha reconocido, durante un acto con la Asociación Valenciana de Empresarios, que la imputación de Zapatero "nos afecta como país, como partido y como personas". "Me ha impresionado el auto", ha señalado el expresidente que ayer por la tarde decidió "dejar de leer los informes de la UDEF". “Felipe González, expresidente del Gobierno: "La presunción de inocencia para Zapatero es un derecho a defender y es indiscutible. El juez ha sido tremendamente garantista"



En #Canal24horas pic.twitter.com/FsCqRGaoHE“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 25, 2026 González también ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero que es "indiscutible". Y aunque "algunos se han ofendido", ha insistido en que "yo no lo veo con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo", ha señalado el expresidente, que recuerda que a pesar de todo está "políticamente" en desacuerdo con Zapatero. El expresidente del Gobierno ha señalado en Valencia que "si fuera yo del PP" ahora "no haría moción de censura" porque en su opinión "dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura". Lo que debería haber, en opinión del expresidente, es un "adelanto electoral". Preguntado por si creía que debería haber elecciones, ha respondido que "debería haberlas este año".

El PNV no apoyará al PP si presenta una moción de censura El PNV, que este domingo veía "muy seria" la imputación de Zapatero por la trama Plus y consideraba "irresponsable" que el Gobierno siga "más allá de 2026", dice ahora que pedir elecciones "no quiere decir que vayan a apoyar una moción de censura". Así lo han dicho fuentes de los nacionalistas vascos a RTVE, para insistir en que "no van a entrar en ninguna ecuación con Vox". El PNV ve "muy seria" la imputación de Zapatero y considera "irresponsable" que el Gobierno siga "más allá de 2026" "Sobre la mesa no está apoyar una moción de censura ni instrumental, ni no instrumental, ni medio pensionista", insisten las mismas fuentes. Porque "no es el único mecanismo" que permite "pedir responsabilidades al Gobierno". Las afirmaciones de Aitor Esteban, que este domingo veía difícil que Sánchez culminase la legislatura, son, señalan, un aviso que el PNV "lleva tiempo" dando al Gobierno: "tienen una mayoría negativa en el Congreso, no pueden sacar leyes" y "no hay rumbo". Todos tendrán que "retratarse", recuerda el PNV, el próximo miércoles en el Senado. El pleno de la cámara alta debatirá y votará una moción del PP para “reprobar la conducta del Gobierno por la corrupción" en la que pedirá al Gobierno que "ponga fin a la actual situación de bloqueo permitiendo la formación de un nuevo Gobierno”.

Sumar cree que hay "informaciones que no están completas" En su habitual rueda de prensa de los lunes, el portavoz de Sumar Eduardo Rubiño, ha insistido en que "hay informaciones que no están completas y tenemos que seguir estudiando". En todo caso, aunque entiende que "hay conmoción y shock en las filas socialistas", ha recordado que muchos de los que forman parte del espacio político de Sumar se iniciaron en el activismo "frente a un gobierno de Zapatero, que reformó la Constitución para priorizar el pago de la deuda". "Por supuesto que hay que reconocerle otros logros", dicen los socios del ejecutivo, pero Zapatero "es un expresidente con el cual nosotros hemos mantenido una distancia política" y quieren "evaluar exactamente lo que tenemos encima de la mesa". Lo que piden, desde la formación que forma parte del ejecutivo de Coalición, es "reformar el estatuto de expresidentes", para poder "fiscalizar y hablar de los ingresos de Aznar o González": "Es una cuestión de limpieza democrática y debe haber reglas de juego claras", creen en Sumar. La coordinadora del Movimiento, Lara Hernández, se ha negado a "cargar con la mochila" de la corrupción del PSOE, dado que su espacio político no ha incurrido en ella, y ha señalado que captar a sus votantes "huérfanos" es "una oportunidad" y "una necesidad".