DIRECTO | Presentación de la nueva encíclica 'Magnifica humanitas' del papa León XIV dedicada a la IA

El Aula del Sínodo —también conocida como Sala Nervi— ubicada dentro del complejo Pablo VI del Vaticano, acoge este lunes la presentación de la primera encíclica del papa León XIV centrada en defender la dignidad humana ante los avances de la Inteligencia Artificial (IA) en un acto inédito con la presencia directa del propio pontífice.

El Vaticano vive una jornada histórica. El papa León XIV publica su primera encíclica, titulada 'Magnifica humanitas' —el título de estos importantes documentos oficiales escritos en latín toman el nombre de sus dos primeras palabras—. Es un texto de máxima relevancia dedicado a "la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial". Rompiendo con toda la tradición vaticana, el propio pontífice asiste en persona al Aula del Sínodo desde las 11:30 horas en la presentación del documento, un gesto completamente inédito que demuestra el carácter prioritario e histórico de este reto tecnológico global.

Cita histórica en el Aula del Sínodo La presentación congrega este lunes a las máximas autoridades de la Iglesia y a destacados expertos tecnológicos internacionales. Entre los ponentes intervienen el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y el cardenal Michael Czerny, al frente del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Junto a ellos, aportan la visión científica y académica la teóloga Anna Rowlands, de la Universidad de Durham (Inglaterra); Christopher Olah, cofundador de la firma estadounidense Anthropic y experto en la interpretabilidad de la IA y Leocadie Lushombo, profesora de Teología Política en California (EE.UU.). La clausura corre a cargo del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, justo antes de que León XIV pronuncie un esperado discurso que marcará las líneas maestras de su guía espiritual.

Valor e importancia de una encíclica Para entender el profundo impacto de este evento, cabe recordar que no todos los documentos papales tienen el mismo peso institucional. Las tareas de un pontífice incluyen orientar sobre la fe, aclarar polémicas o fijar prioridades pastorales, pero el valor normativo varía. En la cúspide absoluta de estos escritos se sitúan las encíclicas, que constituyen los documentos doctrinales más solemnes e importantes del magisterio papal. Por debajo en relevancia se encuentran las constituciones apostólicas y las exhortaciones apostólicas —como la reciente 'Dilexit te' , sobre el amor a los pobres, con la que León XIV concluyó el trabajo iniciado por el papa Francisco—. En categorías inferiores se encuadran las cartas apostólicas, los motu proprio, las decretales y los breves apostólicos. Por esta razón, la primera encíclica de un pontificado se considera siempre el verdadero manifiesto ideológico de un papa, revelando los pilares fundamentales de su mandato.

El legado y la herencia de León XIII El documento lleva la firma del santo padre con fecha del 15 de mayo, coincidiendo exactamente con el 135 aniversario de la histórica encíclica 'Rerum Novarum' de León XIII, que en 1891 sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia frente al auge de la Revolución Industrial. León XIV asume conscientemente este legado. Al reunirse con sus cardenales tras ser elegido, explicó que escogió su nombre precisamente para continuar la senda de su predecesor ante la nueva era digital. "Hoy, la Iglesia ofrece a todos su doctrina social para responder a los avances de la inteligencia artificial, que plantean nuevos retos para la dignidad humana, la justicia y el trabajo", defiende de forma tajante el pontífice.