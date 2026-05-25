La UCO asegura en su informe sobre la actividad de Begoña Gómez que la cátedra se creó según los cauces establecidos
- La Guardia Civil asegura que la "información bancaria" concuerda con "el desarrollo de sus actividades profesionales"
- Los agentes no han encontrado movimientos sospechosos en las cuentas de la mujer del presidente
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en su informe sobre la actividad profesional de Begoña Gómez que la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid se creó de acuerdo a los cauces establecidos y no ha detectado ingresos opacos en las cuentas de la esposa del presidente del Gobierno.
Así lo recoge el documento de más de 300 páginas al que ha tenido acceso RTVE, que ha remitido la UCO al juez con las conclusiones en las que cuestiona alguno de los indicios por los que el juez la acusa de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El informe recoge las conclusiones de la investigación iniciada hace dos años sobre la actividad de Begoña Gómez en la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva de la UCM.
En concreto el informe señala que en síntesis, "la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando, en tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente" que fueron objeto de análisis en el Informe 95/2024 de 14 de mayo de 2024, "se corresponden con los principales pagadores que se identifican" y "todo ello al margen de otros ingresos derivados de otras operaciones de inversión".
La UCO recoge en la página 21 del informe que los ingresos de la cátedra proceden de fondos de entidades colaboradoras, el 90% de ellos dirigidos a la cátedra y el 10% restante a los servicios centrales de la UCM. En este caso concreto, los ingresos obtenidos en el marco de la Cátedra ascenderían a 176.000 euros resultantes de las aportaciones de Telefónica, Reale, Numinte, Google, y la Fundación Human Age Institute, yendo a parar a su fondo propio 158.400 euros.
La UCM sería la titular de los derechos de la plataforma
El convenio para la creación de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva , se firma el 30 de octubre de 2020, entre la UCM, Reale Seguros Generales y la Caixa, según recoge la UCO, y su vida se extiende hasta el 28 de octubre de 2024, fecha en la que su Comisión Mixta de Seguimiento acuerda la extinción y liquidación.
En cuanto a la creación de un software y su propiedad intelectual, ese convenio establece como objetivo "acelerar el proceso de transformación social, proporcionando la visión, metodología y herramientas para su implementación en las empresas, mediante actividades de investigación, de divulgación, pensamiento y desarrollo de una plataforma tecnológica de medición de impacto, compatible para la gran y pequeña empresa".
En la página 145 del informe, la UCO señala que la Plataforma estaría en disposición de haber sido reconocida como producto susceptible de protección de su propiedad intelectual desde la finalización del desarrollo y más aún si se tiene en cuenta "la extensión de la protección que establece la ley a versiones posteriores del programa".
Desde la cátedra. como responsables de proyecto, no se habría seguido el proceso establecido por la titular de los derechos, la UCM, sino que se llevaron a cabo acciones de divulgación que habrían afectado a la propiedad intelectual.
Begoña Gómez asume gastos "desde su esfera personal"
El atestado sostiene que la información bancaria de Begoña Gómez "concuerda" con el desarrollo de sus actividades profesionales pero cree que merece "mención aparte determinados ingresos" en una de las cuentas vinculadas a la sociedad Transforma TSC SL, empresa privada que Gómez constituyó en noviembre de 2023 con el mismo objeto social que la plataforma digital y la Cátedra Extraordinaria desarrolladas y financiadas en el seno de la UCM.
Una empresa que llegó a tener actividad comercial pese al breve periodo que estuvo constituida (hasta junio de 2024), cuando fue denunciada por Hazte Oír por supuesta apropiación indebida de la plataforma. Así, destaca dos pagos a favor de una cuenta de esta sociedad “y su administradora, Begoña Gómez”, el 14 de marzo de 2024 por un valor de 6.687,85 euros. Pagos que responden a dos facturas pero que “en todo caso se desconoce el concepto y demás datos de las facturas a las que obedecen estos pagos”.
Destaca también que la propia Gómez asume gastos "desde su esfera personal" que juegan en favor de la Plataforma, como dos por valor de 127,88 y de 206,57 euros, respectivamente, así como un pago adicional de 23,19 relacionado con una modificación de ese último.
También asume dos costes derivados del registro del dominio www.transformatsc.org por valor total de 118,58 euros. "Pagos que difieren de lo observado con respecto a otros de cuantía similar o mayor", derivados de asuntos diversos relacionados con la Cátedra o la Plataforma y que, al contrario de lo que sucede con los antedichos, son asumidos con fondos de la UCM".
Adicionalmente, se identifican dos pagos que Gómez también emite desde sus cuentas personales, en este caso en favor de Sandra Anfaiha, “la cual adquiere un importante rol en la fase final del desarrollo de la herramienta”. "En todo caso, se desconoce el motivo último de esos pagos, destacándose el de 10.04.2024, por valor de 3.570 euros, que se emite desde la cuenta bancaria titulada por la sociedad TRANSFORMA TSC SL".
Más allá de eso, la UCO analiza la actividad de esta empresa y cree que las actividades que tuvo registradas son "verosímiles" con la actividad llevada a cabo por la investigada.
La defensa solicitó la suspensión de la causa
El pasado mes de abril, el juez Juan Carlos Peinado cerró la instrucción contra Begoña Gómez y propuso que fuera juzgada ante un jurado popular por cuatro delitos, una decisión que ratificó a principios de este mes, cuando rechazó los recursos que pedían archivar la investigación.
El equipo jurídico de la mujer de Pedro Sánchez solicitó al juez que dejara en suspenso su causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera si avala o revoca la propuesta del magistrado de que sea juzgada ante un jurado popular.