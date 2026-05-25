'Skin care' con 12 años y ácido hialurónico con 20: los peligros de la obsesión por la estética

Solo hay que pasearse por una plataforma de comercio electrónico mundial para comprobar que se venden productos bajo los reclamos "skin care coreano niña", "accesorios de belleza skin care adolescentes", "princess kit para niñas" o "mascarilla facial adolescente", algunos con motivos infantiles como animales, corazones o muñecos, y que incluyen limpiador, tónico, crema facial, contorno de ojos y "rutina glow up" especial para adolescentes. En las tiendas físicas también se pueden encontrar 'packs' de rutinas faciales 'especializadas' para niñas y adolescentes.

Las niñas ya no solo quieren maquillar a las muñecas, ahora las hay que, con edades muy tempranas de 12 y 13 años, quieren gastar parte de su paga en productos de 'skin care', dedican parte de su tiempo a consumir vídeos en tik tok sobre rutinas faciales y buscan incorporar a sus hábitos estos 'pasos de belleza facial'. Los expertos son tajantes y alertan: "No es un juego y conlleva peligros para la piel".

Natalia Jiménez es dermatóloga del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) y afirma, en una entrevista con RTVE Noticias: "Vemos a más niñas y adolescentes seguir rutinas de cuidado facial que son propias de la edad adulta".

Deja clara cuál debe ser la única rutina facial a esas edades: higiene, hidratación básica y protección solar. Y ya.

Consecuencias: irritación, dermatitis, brotes de acné Explica que el uso inadecuado de productos a esas edades tan precoces puede provocar irritación, dermatitis, alteración de la barrera cutánea, cuando se emplean activos potentes como el retinol o los hidroxiácidos, o incluso brotes de acné, en el caso de cremas demasiado densas destinadas a pieles maduras. Y concluye: "En gran parte de los casos, lejos de cuidar la piel, la pueden irritar". Reconoce "cierta preocupación" entre los médicos dermatólogos: "No es infrecuente encontrar a padres preocupados en la consulta por esta situación". Añade que, asociado a estas rutinas complejas de cuidado facial, innecesarias a estas edades, observan en consulta "una preocupación excesiva por el aspecto de su piel y baja tolerancia a la presencia de imperfecciones que son habituales: poros marcados, pequeños cambios en la pigmentación, etc". 01.26 min La moda de la cosmética comienza a obsesionar a generaciones cada vez más jóvenes en las redes sociales

¿Cuándo es necesario usar productos más complejos y específicos? La dermatóloga explica que en la infancia basta con una rutina sencilla de higiene suave y protección solar, pero sí que a partir de la adolescencia, pueden aparecer problemas como el acné o el exceso de grasa y entonces ahí, y solo en esos casos, "se puede adaptar la rutina incluyendo jabones específicos, alfa o betahidroxiácidos e incluso retinol". En los casos de acné y dermatitis atópica, aconseja que se traten de manera individualizada "evitando la automedicación y priorizando productos específicos indicados por un dermatólogo". Menos redes sociales, menos tik tok y más consultas médicas a especialistas. Padres y madres afirman que cada vez comienza a ser más normal en sus conversaciones sobre los asuntos comunes que les preocupa esta obsesión creciente de las niñas y preadolescentes por adquirir productos como tónicos y cremas innecesarias, que se ven obligados a decir 'no' en centros comerciales y que vigilan que no vean en exceso vídeos en internet fomentando ese uso.

Buscar un efecto 'foxy eyes' con 20 años Se sube un escalón más en la preocupación de los expertos médicos cuando jóvenes de entre 18 y 25 años buscan los tres tratamientos de medicina estética más demandados: aumento de labios y pómulos y el conocido como tratamiento 'foxy eyes' (ojos de zorro) que busca elevar la mirada con hilos tensores o ácido hialurónico. Entre los que aún no han cumplido la mayoría de edad y acuden acompañados por sus padres para someterse a tratamientos estéticos están principalmente los chicos y chicas que piden tratamientos faciales para las secuelas de un acné severo y en las chicas, para eliminar celulitis y estrías. Así lo cuenta a RTVE Noticias Petra Vega, especialista en Medicina Estética y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), que califica de "peligrosa" la tendencia de someterse cada vez más jóvenes a tratamientos que no necesitan: "Existe un crecimiento consolidado preocupante". Vega alerta de que se trata de un colectivo "muy sensible a las redes sociales," que está en ese periodo en el que "creen que todo es conseguible" y piensan "igual que me compro un vestido, me compro unos labios" y puntualiza: "Ni todo se puede conseguir ni todo es recomendable". Explica los riesgos futuros de, por ejemplo, "flacidez en los labios" si se comienza en edades tan tempranas con tratamientos y del peligro de "las modas". Y aunque la medicina estética en general interesa más a las mujeres que a los hombres- el perfil del paciente general es del 69% de mujeres y el 31% hombres, según datos de la SEME- entre la población más joven se observa, dice la especialista, un mayor interés por los chicos.