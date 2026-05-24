EE.UU. espera "buenas noticias" en las próximas horas para poner fin a la guerra con Irán

Estados Unidos e Irán han acercado posturas de cara a un acuerdo que permita poner fin a la guerra. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha dicho este sábado en Nueva Delhi que el mundo podría recibir "buenas noticias" en las próximas horas sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, aunque ha advertido de que no supondrían una resolución definitiva.

"Hemos avanzado algo en las últimas 48 horas trabajando con nuestros socios en la región del Golfo en un esquema que, si tiene éxito, podría dejarnos no solo con un estrecho completamente abierto", ha dicho en una rueda de prensa junto al canciller indio, S. Jaishankar. Esto implicaría "un estrecho abierto sin peajes", ha añadido.

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Rubio ha dicho que el anuncio formal de las noticias recaerá en el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien podría pronunciarse en las próximas horas. A pesar de calificar los progresos preliminares como significativos, el jefe de la diplomacia estadounidenseha matizado que este entendimiento en la región del Golfo es un proceso de transición y no supone un estatus definitivo.

"Creo que hay buenas noticias en ese frente, aunque no definitivas (...) No quiero restar importancia a eso, pero también quiero matizarlo diciendo que todavía nos queda trabajo por hacer", agregó Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense ha recordado que el estrecho de Ormuz es una vía navegable internacional de la que el régimen de Teherán "no es dueño" y ha calificado de ilegal la amenaza iraní de destruir buques comerciales que la utilizan.

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Rubio ha insistido en que la preferencia de EE. UU. es encontrar una salida diplomática negociada. "Preferiría mil veces que yo y el Departamento de Estado resolvamos este problema a que lo resuelva el Departamento de Guerra, pero el problema se va a resolver de una forma u otra", sentenció.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha anunciado este domingo que Islamabad espera albergar una nueva ronda de diálogo entre Irán y EE. UU. "muy pronto", después de que Donald Trump revelara que se negocian los últimos detalles de un acuerdo de paz. "Pakistán continuará sus esfuerzos de paz con la mayor sinceridad y esperamos albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto", ha escrito en X el mandatario paquistaní, país mediador en este conflicto.

Una agencia iraní desvela los detalles del borrador para la paz La agencia de noticias iraní Tasnim ha publicado que el borrador del acuerdo de paz incluye el fin de la guerra en todos los frentes y la suspensión de las sanciones sobre el petróleo iraní durante el periodo de negociaciones. Además, se establece que el número de barcos autorizados a transitar por el estrecho de Ormuz volvería a los niveles previos a la guerra en un plazo de 30 días, según ha informado dicha agencia. "Lo que contemplaría el posible acuerdo no sería una vuelta completa al estado previo (a la guerra), sino únicamente la recuperación del volumen de tránsito de buques existente antes del conflicto”, ha señalado la fuente. Estados Unidos, a su vez, se comprometería a suspender temporalmente las sanciones y a liberar parte de los activos iraníes congelados en el extranjero desde la primera fase del acuerdo, como condición para la entrada en vigor del memorando de entendimiento.