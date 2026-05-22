Rutte anima a Europa a sumarse al operativo de EE.UU. en Irán y celebra el despliegue de tropas en Polonia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró este viernes el anuncio de Estados Unidos de que finalmente enviará 5.000 soldados a Polonia, pero dejó claro que Europa debe seguir en la trayectoria de reforzarse para reducir sus dependencias. "Acojo con satisfacción el anuncio (…). Pero seamos claros: la trayectoria que seguimos es una Europa más fuerte y una OTAN más fuerte, asegurándonos de que, con el tiempo, paso a paso, dependamos menos de un único aliado, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos", ha dicgo Rutte a la prensa a su llegada a una reunión de ministros aliados de Exteriores.

Asimismo, ha alabado el apoyo logístico que numerosos países europeos han prestado a Estados Unidos durante su contienda con Irán, al tiempo que ha animado a una mayor implicación aliada en la “próxima fase” del operativo estadounidense en la región.

“Los europeos han escuchado el mensaje en lo que respecta, por ejemplo, a las bases europeas, y estos son compromisos bilaterales de esos países para que Estados Unidos lleve a cabo operaciones en otras partes del mundo”, ha asegurado en declaraciones a los medios antes de la segunda jornada de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la organización transatlántica, que se celebra desde el jueves en la ciudad sueca de Helsingborg (suroeste).

Rutte, que visitó Washington a principios de abril, ha reconocido percibir “la decepción” de Estados Unidos, aunque ha celebrado que numerosos países europeos, entre ellos Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, hayan puesto sus bases al servicio de los estadounidenses en su campaña contra Irán.

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“Están haciendo lo que Estados Unidos podía esperar en virtud de sus compromisos bilaterales”, ha subrayado el secretario general, quien ha destacado igualmente que varios aliados han preposicionado “algunos de sus buques y otro equipamiento clave cerca del teatro de operaciones”.

El neerlandés ha evitado mencionar a España, que en marzo se negó a que Estados Unidos utilizara sus bases de Rota y Morón para brindar apoyo logístico al conflicto.