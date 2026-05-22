Rutte anima a Europa a sumarse al operativo de EE.UU. en Irán y celebra el despliegue de tropas en Polonia
- El secretario general de la OTAN reconoce "la decepción" de Estados Unidos con algunos países europeos
- Evita mencionar a España, que en marzo se negó a que Estados Unidos utilizara sus bases de Rota y Morón
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró este viernes el anuncio de Estados Unidos de que finalmente enviará 5.000 soldados a Polonia, pero dejó claro que Europa debe seguir en la trayectoria de reforzarse para reducir sus dependencias. "Acojo con satisfacción el anuncio (…). Pero seamos claros: la trayectoria que seguimos es una Europa más fuerte y una OTAN más fuerte, asegurándonos de que, con el tiempo, paso a paso, dependamos menos de un único aliado, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos", ha dicgo Rutte a la prensa a su llegada a una reunión de ministros aliados de Exteriores.
Asimismo, ha alabado el apoyo logístico que numerosos países europeos han prestado a Estados Unidos durante su contienda con Irán, al tiempo que ha animado a una mayor implicación aliada en la “próxima fase” del operativo estadounidense en la región.
“Los europeos han escuchado el mensaje en lo que respecta, por ejemplo, a las bases europeas, y estos son compromisos bilaterales de esos países para que Estados Unidos lleve a cabo operaciones en otras partes del mundo”, ha asegurado en declaraciones a los medios antes de la segunda jornada de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la organización transatlántica, que se celebra desde el jueves en la ciudad sueca de Helsingborg (suroeste).
Rutte, que visitó Washington a principios de abril, ha reconocido percibir “la decepción” de Estados Unidos, aunque ha celebrado que numerosos países europeos, entre ellos Italia, Reino Unido, Francia y Alemania, hayan puesto sus bases al servicio de los estadounidenses en su campaña contra Irán.
“Están haciendo lo que Estados Unidos podía esperar en virtud de sus compromisos bilaterales”, ha subrayado el secretario general, quien ha destacado igualmente que varios aliados han preposicionado “algunos de sus buques y otro equipamiento clave cerca del teatro de operaciones”.
El neerlandés ha evitado mencionar a España, que en marzo se negó a que Estados Unidos utilizara sus bases de Rota y Morón para brindar apoyo logístico al conflicto.
Rutte pide que más países participen
El jefe de la Alianza ha animado a que más países se involucren en esa próxima fase del operativo, de manera que en Europa “podamos ser de la máxima utilidad junto a Estados Unidos para contribuir a garantizar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz, que continúa “bloqueado” y con la libre circulación marítima “seriamente amenazada”.
Por su parte, la ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, ha señalado al inicio de la reunión que su país está centrado en apoyar a los países del Golfo y en garantizar la libertad de navegación y el respeto del derecho internacional en el estrecho de Ormuz.
“Canadá está colaborando muy estrechamente con la coalición entre el Reino Unido y Francia y, una vez que se alcance un alto el fuego permanente, estaremos dispuestos a aportar todo el apoyo posible en materia de experiencia en desminado y otras capacidades cibernéticas y logísticas”, ha indicado.
“Sé que (en EE. UU.) se han sentido decepcionados, pero también es cierto que no fuimos consultados previamente”, ha dicho a su vez la ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard.
“No obstante, ahora miramos hacia adelante, y en la próxima fase estaremos encantados de contribuir a garantizar la libertad de navegación en el estrecho, lo que también responde al interés de Suecia”, ha apostillado Stenergard, cuyo país entró en la alianza transatlántica hace dos años y hoy hospeda la reunión.