El tiempo en España, viernes 22 de mayo: temperaturas anormalmente altas para la época del año

Verano adelantando el que se espera para este viernes con altas temperaturas que dejarán un día muy cálido, con valores elevados para esta época del año, y cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España, salvo algunos puntos del noroeste peninsular donde se prevén precipitaciones, con probabilidad de que sean fuertes y vayan acompañadas de granizo.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la formación de una dana dejará cielos nubosos en el extremo noroeste peninsular, con chubascos y tormentas vespertinos en Galicia y zonas aledañas, que es probable lleguen a ser localmente fuertes e ir con granizo al este de esa comunidad y el oeste de Asturias.

Habrá intervalos de nubes altas en el resto de la Península y de nubosidad de evolución en otras montañas del centro y norte, pudiendo dejar algún chubasco ocasional en el Pirineo. En Baleares y litorales catalanes se prevén intervalos de nubes bajas y posibles brumas o nieblas costeras, mientras en Canarias serán nubes bajas al norte de las islas.

El tiempo en España, viernes 22 mayo

"Temperaturas extraordinariamente altas" La Aemet alerta de temperaturas "extraordinariamente altas" con máximas generalizadas de 34 grados en los principales valles y de 36-38º en el Guadalquivir. ““ Las temperaturas serán así elevadas, aumentarán de forma ligera en la mayor parte del país y de forma más acusada las máximas en litorales cantábricos y tercio noroeste y las mínimas en el resto del tercio norte. Se superarán también los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y de las depresiones del nordeste peninsular, interiores del Cantábrico y puntos de Galicia.

Sábado y domingo de lluvias en noroeste peninsular Durante este fin de semana la Aemet prevé que se mantenga un tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. No obstante, el sábado las fuertes lluvias y tormentas, localmente fuertes y acompañadas de granizo, pondrán en alerta amarilla a varias comunidades del noroeste peninsular —Asturias, Cantabria, oeste de Galicia y zonas de Palencia y León de Castilla y León—. De forma aislada podrán darse en otros puntos del cuadrante noroeste y Pirineos. También habrá alertas amarillas por fuerte oleaje y vientos en Andalucía y por altas temperaturas en Aragón, concretamente, Zaragoza con temperaturas de hasta 36 grados. La Agencia apunta, asimismo, a calima en Canarias y el extremo oeste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio noroeste peninsular, puntos de Alborán y, de forma localmente notable, en el Cantábrico. Ascensos, a su vez, en Canarias y pocos cambios en el resto. Mínimas en general con pocos cambios predominando los ascensos que serán más acusados en Canarias. Para el domingo, también se esperan lluvias en el noroeste de España y Pirineos, mientras que el restos habrá estabilidad, salvo por algunos cielos nublados. Sobre las temperaturas, se espera que aumenten en Canarias, de forma localmente notable las máximas en las islas orientales. Y, por lo general, habrá pocos cambios en el resto, predominando los ascensos de las máximas en el Cantábrico y noroeste peninsular y de las mínimas en la meseta Sur.