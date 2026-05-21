El acceso de Zapatero a "altos cargos" del Gobierno de Sánchez permitió el rescate de Plus Ultra

"Asisten altos cargos del Ministerio". "Su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración". "Dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política". El auto con el que el juez Calama imputa a José Luis Rodríguez Zapatero un delito de tráfico de influencias apunta en varios fragmentos a que el acceso del expresidente a personas con capacidad de decisión en el Gobierno de Pedro Sánchez y en el Ejecutivo de Venezuela habría sido imprescindible para la consecución del rescate de Plus Ultra y para los negocios petroleros con el país latinoamericano.

El magistrado no detalla quiénes son, si son funcionarios o cargos de confianza política, pero justifica sobre el acceso de Zapatero a estos la comisión de un presunto delito de tráfico de influencias. Así, el juez apunta a reuniones y comunicaciones con miembros del Ejecutivo central (Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, Ministerio de Transportes y SEPI) y del de Venezuela (Delcy Rodríguez, actual presidenta y exministra de Hidrocarburos).

En la relación de mensajes que se intercambian los responsables de la aerolínea, figura uno en el que se deduce que Julio Martínez Martínez, amigo íntimo de Zapatero y una de las personas clave de la red, podía abrirles las puertas de la SEPI. El 1 de septiembre de 2020, Plus Ultra presentó formalmente la solicitud del rescate y ese mismo día, Martínez Martínez y el CEO de la compañía aérea, Roberto Roselli Miele, se cruzan unos mensajes.

"Horas más tarde Julio Martínez Martínez manifiesta a Roberto Roselli Miele que le ha facilitado su correo electrónico a "Cristóbal Cano Quiles (dir administración)". Posteriormente, Roberto Roselli le pregunta si este contacto "es de la SEPI?", a lo que Julio Martínez Martínez, responde "De mi empresa, para facturas. La sepi, próxima semana", según figura en el auto.

La deuda con la Seguridad Social El siguiente hito que detalla el juez Calama es una reunión entre Zapatero y el entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. El encuentro se produjo el 7 de septiembre de 2020. El magistrado no aporta más datos sobre la cita, que demuestra el acceso del expresidente a altos cargos del Ejecutivo central. Uno de los asuntos que debía resolver Plus Ultra para la concesión del rescate era el aplazamiento de la deuda que mantenía con la Seguridad Social, que llegó a ascender a 451.954,79 euros. Tras meses de gestiones, la compañía consiguió el aplazamiento un mes después del encuentro entre Escrivá y Zapatero. Plus Ultra expresa su disposición a colaborar y pide evitar "interpretaciones descontextualizadas" sobre su rescate Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social han explicado este jueves que el aplazamiento "se ciñó a la normativa vigente y al proceder normal en una situación de ese tipo". Las mismas voces remarcan que todos los aplazamientos concedidos a la aerolínea "finalizaron por pago" y que esta herramienta se usó durante la pandemia de forma "más intensiva" por la singularidad del contexto.

Contactos con el Ministerio de Transportes El expresidente también se reunió con José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, como figura en la información hallada en un dispositivo de su asesor, Koldo García. No fue el único contacto que la trama tuvo con uno de los departamentos que lideró en España la gestión de la pandemia, responsables de Plus Ultra accedieron a Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, actualmente presidente de Correos y una persona muy próxima a Pedro Sánchez. El encuentro figura en los mensajes que se intercambiaron los responsables de la aerolínea y que el juez reproduce en el auto. "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones (...) Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir, las solicitudes. El papel del ministerio, será únicamente, "hablar" bien de las compañías, que en nuestro caso lo tenemos asegurado", escribe Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, a lo que Rodolfo Reyes, ex directivo de la firma, responde diciendo que ha sido gracias a la intermediación del expresidente: "Si bro. Nuestro pana zapatero detrás". Plus Ultra, una de las cuatro aerolíneas españolas rescatadas por el Gobierno en la pandemia Alma Navarro Calama también pone el foco en la agenda de contactos de Zapatero en Venezuela. De hecho, el auto señala que la compra de petróleo por parte de empresas de terceros países debía pasar por el expresidente, al que vincula directamente con Delcy Rodríguez. "De los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI) […] Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", apunta el auto.

El papel de Javier de Paz En el auto también figura el nombre de Javier de Paz, persona muy próxima a Zapatero y en la actualidad presidente de Movistar Plus y director adjunto a la presidencia de Telefónica, de la que el Estado posee un 10%. De Paz figura como uno de los integrantes de un chat de Análisis Relevante S. L., parte del entramado empresarial de Julio Martínez Martínez a través del que se canalizaron los pagos a Zapatero y sus hijas. Los participantes de ese chat son el propio Zapatero, Martínez Martínez, De Paz, Silvia de Paz y Sergio Sánchez Benítez. Según publica El Mundo, el directivo de Movistar Plus era una de las personas que iba a participar en la constitución de Análisis Relevante S.L., pero en el momento de constitución de la firma, a principios de 2020, decidió descolgarse. Claves del caso Plus Ultra: por qué han imputado a Zapatero y qué se investiga Inés P. Chávarri No obstante, como recoge el auto, fue incluido en el chat de la firma. Otro de los integrantes del grupo de mensajería es Sergio Sánchez, director de relaciones institucionales de Movistar Plus. Este posee el 25% de Análisis Relevante y, según el relato del magistrado, era la persona que remetía los informes a las hijas de Zapatero para su posterior maquetación. El magistrado considera que la elaboración de estos textos simplemente tenía por objeto simular servicios de asesoría y consultoría para dar apariencia de legalidad a la red y justificar los cobros.