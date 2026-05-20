La Audiencia Nacional dicta que los festivos que caigan en sábado deberán ser recuperados

La Audiencia Nacional ha fijado que los festivos que coincidan con el descanso semanal en sábado tienen que ser compensados y dan derecho a disfrutar de un día adicional de descanso, en una sentencia que responde al conflicto colectivo planteado contra el convenio del sector de los centros de atención al cliente ("contact center").

La AN da así la razón a los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO en las diferentes demandas interpuestas contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX), entidad representante de empresas que ofrecen este tipo de servicios. Más tarde, se adhirieron los sindicatos CIG, CSIF y STC.

Una práctica que infringe el ordenamiento jurídico La sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, fechada el 19 de mayo, ha declarado que la práctica "no ajustada a derecho" la práctica generalizada de las empresas del sector de "contact center" de no compensar los días festivos laborales -estatales, autonómicos y/o locales- "cuando la prestación de servicios efectiva se produce de lunes a viernes o de lunes a sábado y el festivo coincide con sábado, estando ahí fijado su descanso semanal". Asimismo declara el derecho de los trabajadores a que los días festivos laborales "no sean absorbidos ni neutralizados por el descanso semanal, reconociéndose la obligación empresarial de conceder un día adicional de descanso efectivo cuando se produzca la coincidencia o solapamiento entre ambos". El fallo dicta que dicha compensación tendrá disfrutarse en un periodo no superior a 14 días. La sentencia finaliza dictaminando que las empresas también están obligadas a compensar estos festivos no disfrutados con efectos retroactivos desde el período no prescrito.