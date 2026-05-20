Raúl Castro, imputado en Estados Unidos por el ataque a las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Estados Unidos ha imputado este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por su implicación en el asesinato en 1996 de cuatro aviadores voluntarios cubano-estadounidenses de la organización Hermanos al Rescate. El anuncio llega en plena campaña de presión de la Administración Trump que, tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, no ha ocultado su intención de tumbar el régimen castrista que gobierna Miguel Díaz-Canel.

"Estados Unidos y Donald Trump no olvida ni olvidará a sus ciudadanos", ha dicho el Fiscal General en funciones, Todd Blanche, en un acto en la Torre de la Libertad en Miami —ciudad con una enorme comunidad cubana— en el que ha anunciado la "imputación" de Raúl Castro, de 94 años, por "conspiración" para matar a civiles estadounidenses.

Blanche ha subrayado que las víctimas, Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Pena, y Pablo Morales, eran "civiles desarmados" que llevaban a cabo "misiones humanitarias de rescata y protección" y que "fueron derribado en aguas internacionales" por las fuerzas cubanas.

Washington ha escogido para su anuncio el Día de la independencia de Cuba, que conmemora que en 1902 se produjo la primera toma de posesión de un presidente elegido democráticamente en la isla y que solo se celebra desde el exilio. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había anunciado horas antes "una nueva vía" para la isla y una "nueva relación" con Washington.

El elemento central para la imputación de Raúl Castro a sus 94 años podría ser un audio grabado en 1996 y publicado por el medio cubano El Nuevo Heraldo, en el que el ex mandatario reconoce haber dado la orden de derribar los aviones.

El ataque a las avionetas de Hermanos al rescate El 24 de febrero de 1996, las fuerzas cubanas derribaron dos avionetas que volaban desarmadas operadas por miembros de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos con sede en Miami que operaba en el estrecho de Florida para exiliar a los llamados balseros. El Gobierno castrista les había acusado de lanzar panfletos anti castristas sobre La Habana y justificó así su ataque, perpetrado según ellos, en aguas nacionales. El expresidente de Cuba, Fidel Castro, reconoció públicamente que él y su hermano Raúl —entonces ministro de Defensa— dieron "órdenes generales" para evitar que esas avionetas lanzaran propaganda, pero sostuvo que no habían ordenado específicamente que derribaran aquellos aviones. Sin embargo, el audio desvelado por El Nuevo Heraldo apunta lo contrario. "A cinco generales se le dio la facultad y yo decía 'traten de tumbarlo arriba del territorio', porque ellos entraban en La Habana y se iban, en la ciudad. Claro, es un cohetazo eso, arriba avión, lo que viene para abajo es una bola de fuego [...] Túmbenlo en el mar cuando se aparezcan, y no consulten", se escucha decir a Raúl Castro en un encuentro con periodistas grabado en junio de 1996. El ministro de Defensa asegura que esa mañana "ya pudieron ver (a los aviones)" en aguas cubanas. "Y después sucedió lo que ustedes conocen. Ellos dicen que en agua internacional; nosotros que fue en agua nuestras". La versión de Washington de que el ataque se produjo en aguas internacionales fue respaldada después por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de la ONU. El incidente desencadenó uno de los capítulos más tensos de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Como represalia, el Ejecutivo de Bill Clinton ordenó sanciones contra el Gobierno cubano, pero no llegó a presentar cargos penales contra los hermanos Castro. "La realidad es que se trata de un régimen comunista que ha encarcelado, asesinado y maltratado brutalmente a su pueblo. Han matado de hambre a su pueblo. Han robado a su pueblo. Y gran parte de ello se hizo bajo las órdenes del propio Raúl Castro", ha defendido horas antes del anuncio la congresista republicana Nicola Malliotakis.

"Una nueva vía" para Cuba "La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero de Estados Unidos. [...] Es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares", ha afirmado Marcos Rubio en un mensaje castellano publicado en su perfil de X horas antes de anunciar la acusación a Castro. Rubio se dirige al pueblo cubano y ofrece "una nueva vía" entre Estados Unidos y Cuba. Pero insiste: "no con Gaesa", la empresa estatal fundada por Raúl Castro a la que acusa de "controlar" el país y empobrecer a su población. "El presidente Trump ofrece una nueva relación [...], pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa", ha dicho el jefe de la Diplomacia estadounidense. Rubio ha reiterado la oferta de "100 millones de dólares en alimentos y medicinas" que lleva semanas sobre la mesa, aunque ha especificado que estos deben administrarse "directamente" al pueblo. Además, el secretario de Estado ha mencionado la apertura de un "nuevo capítulo" en una "nueva Cuba" en la que la gente pueda quejarse "sin temor" de un sistema "que falla" y donde puedan "elegir a quienes gobiernan" y "votar para reemplazarlos". ““ El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha respondido a Rubio tachándole de "vocero de intereses corruptos y revanchistas" y ha dicho que sus palabras "no representan", ni a la mayoría de los estadounidenses, ni a la de los cubanos que viven allí. "Intenta culpar al Gobierno de Cuba por el daño despiadado que provoca el Gobierno de EE.UU. al pueblo cubano", ha afirmado. Además, ha acusado de "cinismo" al secretario de Estado y ha insistido en que La Habana "no ha rechazado" el ofrecimiento de 100 millones de dólares, que lleva semanas sobre la mesa.