El tiempo en España, miércoles 20 de mayo: subida de temperaturas y tiempo estable generalizado
- El anticiclón se impone en la península con temperaturas que alcanzarán los 35 grados en Badajoz y Sevilla
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La influencia de un anticiclón en Europa dejará este miércoles un tiempo estable en la mayor parte de España, con cielos despejados o intervalos de nubes altas y un ascenso generalizado de las temperaturas, que será notable en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia.
Las temperaturas rondarán los 30 grados en varias capitales de provincia y llegarán a los 35 en Badajoz y Sevilla o a los 33 en Córdoba, Zaragoza, Toledo y Murcia, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Solamente el extremo norte, los litorales del Mediterráneo y Baleares presentarán algo de nubosidad baja, que tenderá a desaparecer durante el día.
En zonas de montaña, se desarrollará nubosidad de evolución que, en los Pirineos orientales, podría dejar algún chubasco aislado, sin descartar que sea localmente fuerte.
En Canarias, se prevén cielos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto.
En el norte peninsular y Alborán serán probables bancos de niebla matutinos, más densos y persistentes en Baleares; y se prevé la entrada de polvo en suspensión hacia el extremo sur peninsular y las islas Canarias más orientales.
Las temperaturas suben de manera generalizada
Las temperaturas ascenderán de manera generalizada, notable en las máximas del valle del Guadiana y en el sur de Galicia, superando los 30 grados en el cuadrante suroeste y en el valle del Ebro.
Solo las máximas en el litoral cantábrico y levantino y las mínimas del noroeste se mantendrán estables o sufrirán algunos descensos locales.
Previsión para los próximos días
Esta especie de verano adelantado continuará durante toda esta semana con "máximas de pleno verano", según la AEMET, previstas para el jueves en la península y Baleares y con temperaturas que rondarán los 36 y 38 grados en los valles del suroeste y Ebro. El viernes, la previsión apunta a "noches tropicales" en el suroeste peninsular y en Canarias las máximas de pleno verano se esperan el fin de semana.
Jueves: el anticiclón continuará garantizando tiempo estable y cielos mayoritariamente despejados en la península y Baleares, salvo algunas nubes bajas matinales en el Cantábrico, Galicia y Baleares. En áreas montañosas del norte podrían registrarse chubascos débiles y aislados durante la tarde. Persistirán las nieblas matinales en el norte y puntos del Mediterráneo, mientras que la calima afectará al suroeste peninsular y Alborán. Las temperaturas seguirán subiendo y los termómetros podrán alcanzar los 35 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. El levante volverá a intensificarse en el estrecho de Gibraltar, con rachas muy fuertes.
Viernes: las altas presiones mantendrán el ambiente estable en casi toda España, aunque un frente podría acercarse al noroeste peninsular durante la segunda mitad del día dejando cielos nubosos y lluvias débiles en Galicia. En el resto predominarán los cielos despejados, con algunas nubes bajas en el Cantábrico y Baleares y posibles chubascos aislados en zonas montañosas del norte. Continuará el ascenso térmico, salvo en Galicia, donde las temperaturas podrían bajar ligeramente. La calima afectará al tercio oeste peninsular y a las Canarias orientales. El viento será flojo en general, con levante intenso en el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es