El tiempo en España, miércoles 20 de mayo: subida de temperaturas y tiempo estable generalizado

La influencia de un anticiclón en Europa dejará este miércoles un tiempo estable en la mayor parte de España, con cielos despejados o intervalos de nubes altas y un ascenso generalizado de las temperaturas, que será notable en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia.

Las temperaturas rondarán los 30 grados en varias capitales de provincia y llegarán a los 35 en Badajoz y Sevilla o a los 33 en Córdoba, Zaragoza, Toledo y Murcia, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Solamente el extremo norte, los litorales del Mediterráneo y Baleares presentarán algo de nubosidad baja, que tenderá a desaparecer durante el día.

En zonas de montaña, se desarrollará nubosidad de evolución que, en los Pirineos orientales, podría dejar algún chubasco aislado, sin descartar que sea localmente fuerte.

En Canarias, se prevén cielos con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y poco nubosos en el resto.

En el norte peninsular y Alborán serán probables bancos de niebla matutinos, más densos y persistentes en Baleares; y se prevé la entrada de polvo en suspensión hacia el extremo sur peninsular y las islas Canarias más orientales.

Las temperaturas suben de manera generalizada Las temperaturas ascenderán de manera generalizada, notable en las máximas del valle del Guadiana y en el sur de Galicia, superando los 30 grados en el cuadrante suroeste y en el valle del Ebro. Solo las máximas en el litoral cantábrico y levantino y las mínimas del noroeste se mantendrán estables o sufrirán algunos descensos locales. Máximas en ascenso en toda España RTVE