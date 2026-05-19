Muere Totó la Momposina, figura del folclore colombiano, a los 85 años

La cantante colombiana Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional de Colombia y el Caribe, ha muerto este martes a los 85 años, informa el Ministerio de las Culturas de Colombia.

"Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra", ha comunicado el Ministerio, según recoge Efe. La noticia ha sido confirmada por la representante de la artista, Carolina Gotok, y por su hijo, Marco Vinicio, quien ha explicado que sufría problemas de salud desde finales del año pasado.