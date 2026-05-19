Muere Totó la Momposina, figura del folclore colombiano, a los 85 años
- Dedicó más de seis décadas a preservar la música tradicional del Caribe colombiano
- Era una de las voces más reconocidas de América Latina
La cantante colombiana Totó la Momposina, una de las máximas exponentes de la música tradicional de Colombia y el Caribe, ha muerto este martes a los 85 años, informa el Ministerio de las Culturas de Colombia.
"Hoy despedimos a la eterna Totó. A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra", ha comunicado el Ministerio, según recoge Efe. La noticia ha sido confirmada por la representante de la artista, Carolina Gotok, y por su hijo, Marco Vinicio, quien ha explicado que sufría problemas de salud desde finales del año pasado.
Más de seis décadas difundiendo los ritmos del Caribe colombiano
Nacida en la isla fluvial de Mompox como Sonia Bazanta Vides, Totó la Momposina dedicó más de seis décadas a preservar y difundir los sonidos afroindígenas y campesinos de la región del Caribe colombiano, llevando esa tradición a escenarios internacionales y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana, y referente de ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé.
Algunos de sus discos más conocidos son La Candela Viva, Pacantó y La Bodega, con canciones como "El pescador", "Yo me llamo cumbia" y "La Candela Viva", que se han convertido en himnos de la música popular colombiana.
Participó en festivales alrededor del mundo y en 1982 actuó durante la entrega en Estocolmo del Premio Nobel de Literatura a su compatriota Gabriel García Márquez. En 2013 recibió el Premio a la Trayectoria del Grammy Latino.
En España, fue homenajeada en 2018 en el festival La Mar de Músicas de Cartagena. En 2022 se despidió de los escenarios con un concierto en el Festival Cordillera, en Bogotá.