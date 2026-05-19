Directo | Maribel Vilaplana alega ante el Congreso que no tiene "nada nuevo" que aportar: “Ha sido un año y medio durísimo”

La periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de la dana de 2024 en Valencia con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha evitado responder a las preguntas de los legisladores en la comisión de investigación que examina en el Congreso de los Diputados la gestión política de la tragedia, con el argumento de que ya ha brindado toda la información que tenía en sede judicial, durante su declaración en noviembre como testigo en el juzgado de Catarroja.

"Ha sido un año y medio durísimo", ha reconocido. Vilaplana y Mazón comieron en el restaurante El Ventorro el 29 de octubre de 2024, según el expresident porque quería ofrecerle en persona un puesto en la televisión pública autonómica. Las lagunas sobre las varias horas que pasaron juntos han dado pie a todo tipo de especulaciones y han centrado parte de los interrogatorios realizados desde entonces, tanto en las comisiones políticas de investigación como en la instrucción judicial que se ha llevado a cabo en un juzgado de Catarroja.

La propia Vilaplana ya declaró como testigo en noviembre en el juzgado, donde explicó que Mazón estuvo comunicado durante toda la comida pero que no mostró especial "prisa" por lo que estaba ocurriendo ya en algunos municipios. La sobremesa se prolongó hasta las 18.45 horas y el justificante del aparcamiento remitido por la periodista evidencia que esta no recogió el coche hasta una hora después, según su versión porque estuvo trabajando con el ordenador en el propio vehículo.