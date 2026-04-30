La Fiscalía respalda que Mazon se persone en la causa judicial por la gestión de la dana

La Fiscalía respalda la petición del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón de personarse en la causa que se desarrolla en un juzgado de Catarroja para investigar la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en contra del criterio de la jueza. La decisión final corresponde ahora a la Audiencia de Valencia, que deberá determinar si Mazón puede, por ejemplo, tener acceso a las actuaciones en curso.

El ministerio fiscal abre la puerta a la personación de Mazón en un informe en el que pide que se estime el recurso del expresident contra la decisión que tomó la jueza de instrucción el pasado 31 de marzo.

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