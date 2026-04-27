El TSJ valenciano confirma su decisión de no investigar a Mazón en la causa de la dana

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por varias acusaciones y ha confirmado su decisión de no investigar al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón por su actuación durante la dana el 29 de octubre de 2024.

El Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ya tomó la decisión de no investigar al 'expresident' el pasado mes de marzo al no apreciar "un fundamento sólido y objetivo" de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa "revistan carácter de delito".

Los cinco magistrados que integran el órgano judicial basaron su decisión principalmente en que Mazón no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión.

La jueza instructora de la causa de la dana acordó elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la exposición razonada contra el Mazón que en estos momentos se encuentra aforado.