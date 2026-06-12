El tiempo hoy 12 de junio en España: calor intenso y tiempo estable, con temperaturas de hasta 38 grados

La estabilidad atmosférica seguirá dominando este viernes 12 de junio en España gracias a la influencia del anticiclón, que dejará una jornada marcada por los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país y por un nuevo repunte de las temperaturas.

Solo se esperan algunas nubes bajas durante las primeras horas en el Cantábrico, el entorno del estrecho de Gibraltar, Melilla y puntos aislados del litoral mediterráneo. Por la tarde crecerán nubes de evolución en el oeste de la península, con posibilidad de algún chubasco tormentoso aislado en Extremadura. En Canarias, los cielos estarán más nubosos en el norte de las islas y despejados en el sur.

El calor volverá a ganar terreno, especialmente en la mitad norte peninsular. Las temperaturas máximas experimentarán ascensos notables en el valle del Ebro y en el oeste de Galicia, mientras que en el resto del país los cambios serán más moderados. Se superarán los 35 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y del oeste gallego, con valores que podrán alcanzar o rebasar los 37 y 38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

El calor volverá a ganar terreno, especialmente en la mitad norte peninsular. EL TIEMPO TVE

Las temperaturas mínimas también tenderán a subir, favoreciendo nuevas noches tropicales en áreas del suroeste peninsular y en buena parte del litoral mediterráneo, donde los termómetros no bajarán de los 20 grados.

Además, continuará la presencia de una ligera calima sobre el sur peninsular y el entorno del mar de Alborán. El viento soplará con especial intensidad en el estrecho y el litoral de Alborán, donde el levante dejará rachas muy fuertes que podrán superar los 70 e incluso los 90 km/h.

Las temperaturas mínimas también tenderán a subir, favoreciendo nuevas noches tropicales. EL TIEMPO TVE