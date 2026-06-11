Detenido el cantante Beret por un presunto delito de agresión sexual

El cantante Francisco Javier Álvarez Beret, conocido popularmente como Beret, ha sido detenido por un presunto delito de agresión sexual que habría tenido lugar el pasado mes de abril en Sevilla, aunque ha quedado en libertad provisional tras prestar este jueves una primera declaración ante el juez, según fuentes judiciales consultadas por RTVE.

Durante su comparecencia ante la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla, el artista se ha acogido a su derecho a no declarar. El juez de la plaza número cuatro de la citada sección le ha dejado en libertad con la condición de no comunicarse con la denunciante ni acercarse a menos de 500 metros de ella. También le ha impuesto la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses.

Beret, de 29 años, actuó el pasado sábado en la vigilia organizada en la Plaza de Lima en Madrid con motivo de la visita del papa León XIV y también cantó el martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó su canción 'Lo siento' junto a un coro infantil.

El cantante sevillano comenzó su carrera hace más de una década, primero a través de plataformas en internet, y en 2019 publicó su primer disco, 'Prisma', en el que colaboraban ya otros artistas y que incluía canciones como 'Si por mi fuera'. Después, llegaron otros dos discos, 'Resiliencia', en el año 2002, y 'Lo bello y lo roto', en 2025.