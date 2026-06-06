De Beethoven a Sergio Dalma: las músicas del papa León XIV en su visita a España

Desde tiempos inmemoriales, la música siempre ha ostentado un relevante papel simbólico, mediante el cual las figuras destacadas de la vida pública de todas las épocas han ensalzado su esplendor. El arte de los sonidos continúa teniendo un poder decisivo al que se le atribuyen funciones ideológicas, políticas, litúrgicas y hasta propagandísticas. Por eso, no es de extrañar que la visita del papa León XIV a España se haya convertido en mucho más que un evento religioso: asistiremos a un grandioso espectáculo musical y cultural. La transversalidad generacional, espiritual, social y emocional es la clave que regirá esta experiencia colectiva y multitudinaria, cuyo objetivo no es otro que el mensaje papal alcance a la mayor cantidad de población posible, también a través de la música.

Entre el 6 y el 12 de junio, Robert Francis Prevost escuchará en Madrid, Barcelona y Canarias una banda sonora en vivo que abarcará más de mil años de repertorio sonoro: desde canto gregoriano medieval hasta páginas escritas en 2026 ex profeso para el sumo pontífice. Flamenco, pop melódico, piezas católicas contemporáneas, obras sinfónicas y corales clásicas europeas, indie, folklore canario y latinoamericano, chotis, música litúrgica catalana, piezas para órgano, himnos religiosos populares… La propuesta musical de este viaje apostólico no puede ser más intergeneracional, inclusiva y variada. Hasta el icono mundial del trap latino Bad Bunny ofrece sus conciertos en Madrid en las mismas fechas en las que su santidad recorrerá las calles de la capital. ¿Casualidad o causalidad?

Viaje y llegada a Madrid La "ceremonia musical" se desarrollará también durante el embarque, despegue, aterrizaje y desembarque de su santidad en el avión de la compañía que realizará los trayectos entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Sonarán piezas de los álbumes Cantares, Místico y Panamá Viejo de la Escolanía del Escorial, institución fundada en 1974 por los religiosos agustinos del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El vínculo es claro: León XIV perteneció a la Orden de San Agustín y desempeñó durante más de una década el cargo de padre general. Los discos elegidos, grabados en la última década, incluyen un repertorio heterogéneo en el que encontramos páginas del folklore español y latinoamericano en versiones corales, obras del Cancionero de Palacio (s. XVI) y piezas sacras clásicas en latín, castellano o italiano. El flamenco, nuestro género musical más racial, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, recibirá a León XIV pocas horas después de su aterrizaje en Madrid el sábado por la mañana. Niña Pastori actuará a las 18.00h en el Centro CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesana. Más tarde, será el turno de grupos englobados en lo que ya se conoce como "catolipop", etiqueta idónea para designar este reciente y poderoso boom de la música cristiana. Hablamos de Hakuna, fenómeno de masas de la espiritualidad católica pop más joven, o Siloé, de perfil aperturista y público más diverso, entre muchos otros. A partir de las 18.30h animarán la Plaza de Lima antes de la Vigilia de Oración con la juventud en lo que se conoce ya como el 'Festival de la fe'.

Celebración del Corpus Christi en Cibeles Uno de los eventos musicales neurálgicos de este viaje lo disfrutaremos el domingo 7 en la Santa Misa y procesión del Corpus Christi de la Plaza de Cibeles a las 10.00h, con cerca de 400 músicos actuando al aire libre. La Orquesta Sinfónica y el Coro JMJ, bajo la dirección de Borja Quintas, el Coro San Juan de Ávila, la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz y, de nuevo, la Escolanía del Real Monasterio del Escorial, junto al organista Víctor Perea, interpretarán una cuidada selección de obras bajo la coordinación musical de Roberto Fresco, organista titular de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Nada menos que 40 partituras para la celebración eucarística, procesión y bendición hilvanadas entre las distintas secciones de la Misa cantada en castellano del turolense Tomás Aragüés. No faltará el canto gregoriano, que es el canto litúrgico oficial y tradicional de la Iglesia Católica Romana, ni joyas clásicas sacras que elevarán la emotividad del acto, como Pan divino y gracioso del sevillano Francisco Guerrero, Panis angelicus del francés César Franck, Ave Verum Corpus del británico Edward Elgar (pieza que también sonará en la Sagrada Familia de Barcelona) y Beberemos la copa de Cristo, del madrileño Cristóbal Halffter. Como guiño a Roma, se han incluido tres piezas de Marco Frisina, actual maestro de capilla de la catedral de la ciudad italiana. Y, a lo largo de todo el evento, sonarán varios himnos litúrgicos populares en castellano que animarán a la asamblea a participar cantando. Se esperan más de 450.000 asistentes. Ese mismo domingo, a partir de las 17.00h, en el Movistar Arena se celebrará el acto 'Tejer redes con el mundo de la empresa, la educación, la cultura y el deporte'. La cantante Rozalén será la encargada de cerrar el evento, que contará, además, con las actuaciones del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria y la Escuela Superior de Canto.

Encuentro diocesano en el Estadio Santiago Bernabéu En clave de espectáculo festivo multitudinario se presenta la otra gran cita musical papal de Madrid: el encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu del lunes 8 a las 19.00h. El sacerdote y compositor Toño Casado dirige artísticamente un concierto en el que participarán más de mil cantantes en el denominado Coro Iglesia Madrid y cien bailarines con coreografía de Ismael Olivas. También intervendrá la Orquesta Sinfónica Cruz Díez dirigida por Manuel Jurado, la banda pop Bosco, intérpretes de musicales, cantantes católicos famosos y los conocidos nombres de la escena musical española David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges. Uno de los momentos más esperados de esta fiesta cristiana llegará con la interpretación de Alza la mirada, el Himno Oficial de la Visita Apostólica de León XIV a España, con Bustamante, Navarro y Diges como solistas. Un tema pegadizo y emotivo, escrito por 11 compositores liderados por Pablo Cebrián, que ya tararea toda la comunidad cristiana española, con verso en catalán incluido, tras los cientos de miles de visualizaciones en YouTube. No menos emocionante será escuchar en el Bernabéu a David Bustamante interpretando el Himno de la alegría (basado en el cuarto movimiento de la Sinfonía núm. 9 de Ludwig van Beethoven), a Diana Navarro versionando el famosísimo chotis Madrid, Madrid, Madrid de Agustín Lara o el fin de fiesta con la coreada canción Color esperanza de Diego Torres. Y así, hasta 12 piezas de carácter espiritual y religioso en las que han trabajado intensamente cuatro arreglistas para dotarlas de un perfil sinfónico coral monumental.

Acción de gracias en la Basílica de la Sagrada Familia El papa llegará a Barcelona el martes 9 por la mañana, y esa misma tarde a las 18.00h le esperarán más de 40.000 personas para reunirse en oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, otro escenario en el que habrá espacio para actuaciones musicales, entrevistas, vídeos y charlas. No ha trascendido el contenido cultural completo del evento, para mantener la expectación, pero sí sabemos, por ejemplo, que el cantante Sergio Dalma participará en él. El artista catalán, símbolo de la memoria musical colectiva de nuestro país, interpretará junto a la Escolanía de Montserrat, símbolo a su vez de la religiosidad catalana, la motivadora canción Em dónes força, que nos sitúa entre lo lírico y lo popular. La misa de acción de gracias del miércoles 10 a las 19.30h en la Basílica de la Sagrada Familia es el acto central del viaje a Barcelona, y la música vuelve a ser protagonista con una evidente declaración de principios. Canto gregoriano, piezas de la escuela montserratina, música litúrgica catalana y repertorio coral europeo sonarán desde diferentes puntos del templo, según los deseos de distribución espacial del propio Antoni Gaudí. Cerca de 600 cantores de 16 coros pertenecientes a la Federació Catalana d’Entitats Corals dirigidos por Pere Lluís Biosca, un ensemble de metales de la Escola Superior de Música de Catalunya y el órgano interpretado por su titular Juan de la Rubia, coordinador del programa musical de esta liturgia, aportarán una solemnidad y un brillo extraordinarios a la celebración. El recorrido musical, de clara vocación participativa y comunitaria, está profundamente arraigado en la tradición espiritual y musical de Cataluña, con obras del monje de Montserrat Ireneu Segarra, del organista de la catedral de Barcelona Domènec Cols, del compositor Odiló M. Planàs vinculado a la escuela montserratina o de Lluís Millet, amigo personal de Gaudí. También se escuchará Tu es Petrus de Maurice Duruflé, el "Agnus Dei" de la Missa Brevis núm. 7 de Charles Gounod o una adaptación de Verleih uns Frieden gnädiglich (Concédenos la paz) de Felix Mendelssohn. El canto final de la celebración será el Virolai, dedicado a la Virgen de Montserrat, probablemente la pieza religiosa más conocida, más cantada y más emotiva para el pueblo catalán. Se mantienen en secreto aún las piezas de nueva creación que acompañarán la bendición e inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, momento especialmente simbólico que se producirá a las 21.00h y en el que cabe esperar de nuevo un gran protagonismo de las agrupaciones corales.