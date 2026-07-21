Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 16, contrarreloj entre Évian y Thonon les Bains

Este martes se disputa la etapa 16 del Tour de Francia 2026, la única contrarreloj individual de esta edición, que tendrá un recorrido de 26,1 kilómetros entre Èvian-Les-Bains y Thonun-Les-Bain.

La carrera llega a esta decisiva jornada con el esloveno Tadej Pogacar (UAE) como líder destacado, con cinco minutos exactos de ventaja sobre el siguiente, el belga Remco Evenepoel (Red Bull) una vez que el domingo se tuvo que retirar por una caída el danés Jonas Vingegaard (Visma). El mexicano Isaac del Toro (UAE) es tercero a 5:58 y les siguen en la clasificación general el francés Paul Seixas (Decathlon), a 6:23, el alemán Florian Lipowitz (Red Bull), a 6:48 y el español Juan Ayuso (Lidl) a 7:28'.

El pelotón vuelve a activarse este martes 21 de julio tras la jornada de descanso, en esta ocasión con una lucha individual contra el crono para después de las llegadas en alto en los Vosgos y los pre-Alpes la oportunidad de resarcirse entre dos pueblos termales. El recorrido transcurre a orillas del lago Lemán con un tercio de subida, un tercio de bajada y un tercio de llano, una mezcla explosiva para los corredores más potentes.

La crono arranca con una ascensión hasta alcanzar la cota de Larringes, de segunda categoría, en kilómetro 9,7. Tras coronar ese alto, se desciende desde una altitud de 799 metros hasta los 423 m en el Pont de Donceur donde se sitúa el tercer paso cronometrado. Los últimos ocho kilómetros son totalmente llanos donde los grandes especialistas tienen una auténtica autopista para dar rienda suelta a todo su potencial.