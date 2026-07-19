Tour de Francia 2026, en directo hoy en vídeo: etapa 15 entre Champagnole y Plateau de Solaison

Este domingo 19 de julio se disputa la etapa 15 del Tour de Francia 2026 entre Champagnole y Plateau de Solaison, de 183,9 kilómetros de recorrido y un perfil montañoso con cuatro puertos de montaña, dos de tercera, uno de primera, y la ascensión final de categoría especial.

Una dura jornada en la que la principal incógnita será resolver si Tadej Pogacar suma su quinta victoria de etapa después de un nuevo triunfo este sábado en el final en Le Markstein Fellering, donde atacó a falta de 7,5 kilómetros para irse en solitario y volver a meter tiempo a todos sus rivales. Incluso su compañero Isaac Del Toro fue capaz de ir de menos a más para lograr el segundo puesto, firmando un doblete espectacular para el UAE Team.

La batalla se librará sin duda en la subida al Salève por el Col de la Croisette, con casi 5 km de una ascensión implacable con un nivel medio del 11,2 %. El plato fuerte final será la subida al Plateau de Solaison por una carretera angosta a través de los pueblos del macizo de Bornes, con una distancia de 11,3 km y un desnivel medio del 9,1 %.

17 kilómetros después de la salida en Champagnole, el pelotón afronta el sprint intermedio en Saint-Laurent-En-Grandvaux, y afrontar a continuación la primera cota montañosa del día, el Côte de Rosses, de tercera categoría antes de que la etapa transcurra durante casi 100 kilómetros en un constante sube y baja antes de la parte decisiva de la jornada.

Le Salève Col de la Croisette (1ªcategoría) en el kilómetro 136, el Côte du Mont (1º categoría) en el kilómetro 1466 servirán de aperitivo al coloso final, el Plateau de Soleison Breson, de categoría especial, de 11, 3 kilómetros de recorrido y una pendiente media del 9%.