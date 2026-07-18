Francia - Inglaterra, en directo hoy en vídeo el partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia e Inglaterra lucharán por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El partido tendrá lugar en el Estadio de Miami a partir de las 23:00 horas peninsulares.

Es seguramente el encuentro más ingrato del Mundial, el que ningún equipo querría disputar porque supone haber perdido la oportunidad de jugar la final, el auténtico premio gordo frente un mero premio de consolación. Por otro lado se puede ver de otra manera, aunque los combinados de Didier Deschamps y Thomas Tuchel no se jueguen el título mundial, si está en juego su honor futbolístico y estar en la foto del podio entre las tres mejores selecciones del mundo.

Mbappé aún tiene algo por ganar No es partido que el equipo más goleador del torneo, 16 tantos, esperaría disputar, pero así son las cosas. Será en último partido de Didier Deschamps como seleccionador de Francia, el número 187, y pese a que hubiera querido otro tipo de guinda, buscará el broche de bronce que cierre su exitosa etapa como entrenador de Les Bleus, habiendo logrado la Copa del Mundo de 2018 y subcampeona en Catar 2022. Será la cuarta vez que Francia luche por el tercer puesto del Mundial, lográndolo en dos ocasiones, 1956 y 1986, y perdiéndolo en 1982. Una excelsa España se impone a Francia y logra el pase a su segunda final mundialista dieciséis años después AMANDA RAMOS Por su parte, Kylian Mbappé aún tiene la oportunidad de ganar la Bota de Oro del campeonato. Ha marcado ocho goles, los mismos que Leo Messi y dado tres asistencias, solo una menos que el astro argentino. Su mejor compañero de batalla, Michael Olise, se mantiene como el máximo asistente del torneo con cinco asistencias.