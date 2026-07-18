Francia - Inglaterra, en directo hoy en vídeo el partido por el tercer puesto del Mundial 2026
- La lucha por entrar en el podio tendrá lugar en el Estadio de Miami
- Sigue gratis y en abierto el encuentro este sábado a partir de las 23:00 horas en La 1 y RTVE Play
Francia e Inglaterra lucharán por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El partido tendrá lugar en el Estadio de Miami a partir de las 23:00 horas peninsulares.
Es seguramente el encuentro más ingrato del Mundial, el que ningún equipo querría disputar porque supone haber perdido la oportunidad de jugar la final, el auténtico premio gordo frente un mero premio de consolación. Por otro lado se puede ver de otra manera, aunque los combinados de Didier Deschamps y Thomas Tuchel no se jueguen el título mundial, si está en juego su honor futbolístico y estar en la foto del podio entre las tres mejores selecciones del mundo.
Mbappé aún tiene algo por ganar
No es partido que el equipo más goleador del torneo, 16 tantos, esperaría disputar, pero así son las cosas. Será en último partido de Didier Deschamps como seleccionador de Francia, el número 187, y pese a que hubiera querido otro tipo de guinda, buscará el broche de bronce que cierre su exitosa etapa como entrenador de Les Bleus, habiendo logrado la Copa del Mundo de 2018 y subcampeona en Catar 2022.
Será la cuarta vez que Francia luche por el tercer puesto del Mundial, lográndolo en dos ocasiones, 1956 y 1986, y perdiéndolo en 1982.
Por su parte, Kylian Mbappé aún tiene la oportunidad de ganar la Bota de Oro del campeonato. Ha marcado ocho goles, los mismos que Leo Messi y dado tres asistencias, solo una menos que el astro argentino. Su mejor compañero de batalla, Michael Olise, se mantiene como el máximo asistente del torneo con cinco asistencias.
Tuchel intentará redimirse
El seleccionador de Inglaterra ha sido muy criticado por su planteamiento conservador ante Argentina. Por dar un dato, el conjunto inglés solo tuvo un 12% de posesión cuando ganaba 1-0 durante media hora, el porcentaje más bajo registrado por un equipo con ventaja en un partido de competición durante al menos diez minutos en los últimos 60 años.
A pesar de todo, Thomas Tuchel intentará redimirse para que los Three Lions al menos logren el tercer puesto. Lo han intentado en dos ocasiones a lo largo de su historia y las dos veces lo perdieron, en 1990 y 2018 ante Italia y Bélgica respectivamente.
Harry Kane también luchará por la Bota de Oro, aunque con seis goles tiene que marcar al menos tres tantos para superar a sus competidores, Leo Messi y Kylian Mbappé, y esperar que no marcaran ninguno de lo dos.