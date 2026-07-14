Bellingham-Tuchel, la guerra fría que tiene en vilo a Inglaterra
- La defensa de Bellingham a sus compañeros tras las críticas de Tuchel abre una grieta en la semifinalista
- Inglaterra - Argentina en directo, miércoles a las 21:00h. en La 1 y RTVE Play
A un paso de su primera final en un Mundial desde 1966, Inglaterra sigue con una mezcla de interés y temor la guerra fría entre Thomas Thuchel y Jude Bellingham, que se ha erigido como el gran líder de una selección que ha alcanzado las semifinales sin desplegar un juego brillante.
Los seis goles de Bellingham, los mismos que Harry Kane, han resultado determinantes para el devenir del equipo de Tuchel, con el que nunca ha tenido una química especial. El destacado rendimiento del '10' inglés, lejos de provocar un deshielo en la relación con su entrenador, ha pasado casi desapercibido en las palabras de un Tuchel que lo definió como un "jugador de clase mundial", sí, pero que calificó de "descuidado" el juego de su equipo tras eliminar a Noruega en cuartos de final y desató una inmediata respuesta frontal del jugador.
"El resultado es fantástico, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos, tuvimos mucha suerte. Nos complicamos la vida con nuestra forma de jugar y con cómo lo hicimos: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la suficiente rapidez y sin la suficiente repetición", aseguró en la sala de prensa del Estadio de Miami.
Bellingham, con la moral por las nubes tras su doblete y minutos después de escuchar el 'Hey Jude' dedicado de toda la afición inglesa presente en Miami, respondió sin filtros a Tuchel: "Quizá no sabe lo que es jugar contra Haaland, Odegaard y Sorloth en esas condiciones". Además, respaldó el trabajo de sus compañeros bajo el asfixiante calor de Miami: "No tengo palabras para elogiar a los chicos. No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos y 1.000 pases, a veces hay que ganar de una forma menos bonita y eso es lo que hicimos".
Tuchel absorve críticas y explota las cualidades de Bellingham
No parece la mejor forma de arrancar la preparación de unas semifinales del Mundial, aunque Tuchel niega la distancia aparente: "No existe ninguna desconexión entre mi equipo y yo, pero podemos jugar mejor". La exigencia sigue siendo máxima para el alemán, que busca la fórmula de conseguir un triunfo importante para una selección ávida de títulos desde hace años. Y, pese a todo, con Bellingham en concreto parece haberlo conseguido.
El técnico de Inglaterra ha adelantado la posición del jugador de Stourbridge, liberándolo de la creación pura de juego y explotando sus grandes virtudes, el lanzamiento de las transiciones y esa llegada en segunda línea con la que enamoró en su primera temporada en España con el Real Madrid. En esa posición más adelantada y anárquica, donde se asocia con una enorme facilidad con Harry Kane, Bellingham está bailando en este Mundial, con seis goles y una asistencia en seis partidos.
Y todo, después de una temporada gris en la que llegó a quedarse fuera de una convocatoria de Inglaterra, con las dudas de buena parte de la prensa inglesa, sin la titularidad garantizada por Tuchel y en un segundo plano tras Kane. Las tornas han cambiado: "Ha sido decisivo a lo largo de todo el torneo. Demuestra que tiene ese don para los momentos importantes, las situaciones clave", dijo sobre él el capitán inglés.
Bellingham, a sus 23 años, se ha convertido en el abanderado de esta Inglaterra y parece hacer caso omiso a la propia letra que Paul McCartney escribió para 'Hey Jude', esa canción que hoy cantan a Bellingham, pero que nació dedicada a Julian Lennon para aliviar el divorcio de sus padres: "Don't carry the world upon your shoulders" (No lleves el peso del mundo en tus hombros). Jude ha decidido justo lo contrario. Próximo rival, Argentina. Hay una final del Mundial en juego.
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