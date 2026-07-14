Bellingham-Tuchel, la guerra fría que tiene en vilo a Inglaterra

A un paso de su primera final en un Mundial desde 1966, Inglaterra sigue con una mezcla de interés y temor la guerra fría entre Thomas Thuchel y Jude Bellingham, que se ha erigido como el gran líder de una selección que ha alcanzado las semifinales sin desplegar un juego brillante.

Los seis goles de Bellingham, los mismos que Harry Kane, han resultado determinantes para el devenir del equipo de Tuchel, con el que nunca ha tenido una química especial. El destacado rendimiento del '10' inglés, lejos de provocar un deshielo en la relación con su entrenador, ha pasado casi desapercibido en las palabras de un Tuchel que lo definió como un "jugador de clase mundial", sí, pero que calificó de "descuidado" el juego de su equipo tras eliminar a Noruega en cuartos de final y desató una inmediata respuesta frontal del jugador.

"El resultado es fantástico, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos, tuvimos mucha suerte. Nos complicamos la vida con nuestra forma de jugar y con cómo lo hicimos: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la suficiente rapidez y sin la suficiente repetición", aseguró en la sala de prensa del Estadio de Miami.

Bellingham, con la moral por las nubes tras su doblete y minutos después de escuchar el 'Hey Jude' dedicado de toda la afición inglesa presente en Miami, respondió sin filtros a Tuchel: "Quizá no sabe lo que es jugar contra Haaland, Odegaard y Sorloth en esas condiciones". Además, respaldó el trabajo de sus compañeros bajo el asfixiante calor de Miami: "No tengo palabras para elogiar a los chicos. No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos y 1.000 pases, a veces hay que ganar de una forma menos bonita y eso es lo que hicimos".