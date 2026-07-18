Deschamps prepara su último baile con Francia ante el criticado Tuchel
- El seleccionador francés dejará el cargo tras el partido por el bronce, en el que Tuchel busca revertir las críticas
- Francia - Inglaterra, partido por el bronce en directo, este sábado a las 23:00h. en La 1 y RTVE Play
Didier Deschamps, Thomas Tuchel y la sonrisa forzada del tercer y cuarto puesto. Los entrenadores de Francia e Inglaterra gestionan como pueden el partido que nadie quiere jugar y que ambos afrontan de maneras muy diferentes, desde el agridulce adiós del técnico galo a 14 años de banquillo en Francia al desasosiego de Tuchel en un Mundial con muchos matices en la dirección del alemán.
"No quiero que nadie llore", pidió Deschamps en la rueda de prensa oficial previa al encuentro de este sábado en Miami. "Voy a echar mucho de menos la selección, ha sido un privilegio los últimos 14 años, he vivido momentos maravillosos y otros muy difíciles, ha habido altibajos".
"Ahora viene el futuro y no sé lo que me va a deparar. Lo que la selección me ha dado es lo más bello que me ha ocurrido, 25 años (como jugador y entrenador) hace que le impacten a uno. Siempre llevaré recuerdos inolvidabes conmigo. Siempre miraré hacia delante", aseguró Deschamps en una fría rueda de prensa en Miami.
El técnico de Bayona cerrará una brillante etapa con el Mundial 2018 con culmen de una selección, por momentos arrolladora, que ha encadenado dos finales y una semifinal mundialista consecutivas, aunque la clara derrota contra España ha dejado un mal sabor de boca que Deschamps tratará de desquitarse este sábado contra Inglaterra, mientras todos miran ya a Zidane como sucesor natural de Didier en el banquillo nacional francés.
Tuchel: "Quisiera escribir mi propio destino"
Salvo sorpresa, si seguirá al frente de su selección, en este caso Inglaterra, Thomas Tuchel, pese al creciente número de voces en contra. "Quisiera escribir mi propio destino, buscarlo yo. La mitad piensan que sí debo continuar y la otra mitad, no. No va a cambiar mi decisión de querer seguir", explicó el selecionador de Inglaterra, que tiene contrato hasta el final de la Eurocopa 2028, una cita marcada en rojo por el fútbol inglés, anfitrión de la próxima cita continental.
Lo hará con el objetivo de salvar "la brecha que todavia existe entre Inglaterra y equipos como los otros tres semifinalistas, Argentina, Francia y España, por las copas mundiales que tienen, por lo que han construido a lo largo de muchos años, con sus entrenadores, con sus equipos...", ha explicado este viernes en la rueda de prensa oficial previa a la final de consolación.
No busca un mero consuelo Tuchel, que ha motivado a sus jugadores con la idea de que si ganan a Francia conseguirán el mejor resultado del país en un Mundial en 60 años, cuando conquistó su único campeonato del mundo, y superando los cuartos puestos de Italia '90 y Rusia '18. Será el último partido del entrenador alemán en un Mundial en el que los roces con algunos de sus jugadores, como Jude Bellingham, y su criticada dirección en la última media hora de las semifinales contra Argentina, quedarán como marcas que han erosionado su imagen en Inglaterra.