Deschamps prepara su último baile con Francia ante el criticado Tuchel

Didier Deschamps, Thomas Tuchel y la sonrisa forzada del tercer y cuarto puesto. Los entrenadores de Francia e Inglaterra gestionan como pueden el partido que nadie quiere jugar y que ambos afrontan de maneras muy diferentes, desde el agridulce adiós del técnico galo a 14 años de banquillo en Francia al desasosiego de Tuchel en un Mundial con muchos matices en la dirección del alemán.

"No quiero que nadie llore", pidió Deschamps en la rueda de prensa oficial previa al encuentro de este sábado en Miami. "Voy a echar mucho de menos la selección, ha sido un privilegio los últimos 14 años, he vivido momentos maravillosos y otros muy difíciles, ha habido altibajos".

"Ahora viene el futuro y no sé lo que me va a deparar. Lo que la selección me ha dado es lo más bello que me ha ocurrido, 25 años (como jugador y entrenador) hace que le impacten a uno. Siempre llevaré recuerdos inolvidabes conmigo. Siempre miraré hacia delante", aseguró Deschamps en una fría rueda de prensa en Miami.

El técnico de Bayona cerrará una brillante etapa con el Mundial 2018 con culmen de una selección, por momentos arrolladora, que ha encadenado dos finales y una semifinal mundialista consecutivas, aunque la clara derrota contra España ha dejado un mal sabor de boca que Deschamps tratará de desquitarse este sábado contra Inglaterra, mientras todos miran ya a Zidane como sucesor natural de Didier en el banquillo nacional francés.