Michael Olise no ha dicho que juega "por obligación" con Francia porque su "sangre es africana"

Después de que España eliminara a Francia en semifinales del Mundial 2026, difunden que el futbolista Michael Olise ha dicho que no se siente mal por la derrota, que la mayoría del equipo defiende a Francia "por obligación" porque su sangre "es africana". Es falso. Michael Olise no ha pronunciado las declaraciones que le atribuyen en redes. Lo desmiente a VerificaRTVE la propia Federación Francesa de Fútbol (FFF). Se trata de una falsedad que forma parte de una narrativa racista en redes sociales contra jugadores de selecciones europeas de origen africano.

La frase textual que encontramos atribuida a Michael Olise en varias publicaciones de Facebook e Instagram es la siguiente: "No me siento mal por la derrota. La verdad, la mayoría de nosotros defendemos a Francia por obligación; nuestra sangre es africana". Estas publicaciones incluyen un montaje con esa frase y una fotografía del jugador francés.

La Federación Francesa desmiente que Olise haya hecho esas declaraciones VerificaRTVE ha contactado con la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y nos confirman por correo electrónico que lo que dicen estos mensajes de redes "es completamente falso". Aclaran que Michael Olise "no ha hablado con ningún medio de comunicación desde el inicio del Mundial". Mediante una búsqueda en internet de la frase textual que le atribuyen a Olise, no encontramos ningún registro, salvo los mensajes de redes que difunden la falsa afirmación. Ningún medio de comunicación francés se ha hecho eco de esas declaraciones. El extremo del Bayern de Múnich y de la selección francesa no compareció ante los medios en las entrevistas recogidas por FIFA tras el partido contra España. Tampoco hay ningún registro de esas declaraciones en su perfil de Instagram.