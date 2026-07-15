Mundial 2026: Vídeos descontextualizados de disturbios en las calles de París tras la eliminación de Francia

Tras la victoria de España ante Francia en semifinales del Mundial 2026 en Dallas (Estados Unidos) y el pase a la final de 'La Roja', en redes sociales se han difundido vídeos descontextualizados que se presentan como si mostrasen disturbios en París tras la eliminación del conjunto galo. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos algunos de ellos.

Este vídeo muestra disturbios en París tras la victoria del PSG en Champions Se ha difundido en redes sociales un vídeo de 37 segundos en el que observamos bicicletas ardiendo en medio de una carretera mientras una multitud de personas corre. "URGENTE: París está en llamas en este momento, tras la derrota de Francia en las semifinales del Mundial contra España", leemos en un mensaje compartido más de 3.000 veces en X desde el 15 de julio que adjunta la grabación. Es un bulo. Mensaje que difunde el bulo de que el vídeo se registra tras la eliminación de Francia del Mundial VerificaRTVE El vídeo se registra en las calles de París tras la victoria del PSG en Champions el 30 de mayo de 2026. Son imágenes de los altercados durante la celebración de la Champions en la capital francesa. Esta grabación lleva una marca de agua que dice @LucAuffret. Hemos realizado una búsqueda del nombre en redes sociales y comprobamos que corresponde al periodista francés Luc Auffret, que la compartió en sus redes sociales la noche del 30 de mayo. En el vídeo vemos unas bicicletas ardiendo en la calle y a personas huyendo del lugar. Geolocalizamos las imágenes entre una carnicería y un restaurante en el cruce entre la calle Le Marois y el bulevar Murat (48.83741722639858, 2.258291143557321).