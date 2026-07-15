Mundial 2026: Vídeos descontextualizados de disturbios en las calles de París tras la eliminación de Francia
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Tras la victoria de España ante Francia en semifinales del Mundial 2026 en Dallas (Estados Unidos) y el pase a la final de 'La Roja', en redes sociales se han difundido vídeos descontextualizados que se presentan como si mostrasen disturbios en París tras la eliminación del conjunto galo. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos algunos de ellos.
Este vídeo muestra disturbios en París tras la victoria del PSG en Champions
Se ha difundido en redes sociales un vídeo de 37 segundos en el que observamos bicicletas ardiendo en medio de una carretera mientras una multitud de personas corre. "URGENTE: París está en llamas en este momento, tras la derrota de Francia en las semifinales del Mundial contra España", leemos en un mensaje compartido más de 3.000 veces en X desde el 15 de julio que adjunta la grabación. Es un bulo.
El vídeo se registra en las calles de París tras la victoria del PSG en Champions el 30 de mayo de 2026. Son imágenes de los altercados durante la celebración de la Champions en la capital francesa. Esta grabación lleva una marca de agua que dice @LucAuffret. Hemos realizado una búsqueda del nombre en redes sociales y comprobamos que corresponde al periodista francés Luc Auffret, que la compartió en sus redes sociales la noche del 30 de mayo. En el vídeo vemos unas bicicletas ardiendo en la calle y a personas huyendo del lugar. Geolocalizamos las imágenes entre una carnicería y un restaurante en el cruce entre la calle Le Marois y el bulevar Murat (48.83741722639858, 2.258291143557321).
Esta foto de un coche ardiendo también corresponde a los disturbios de la Champions
Circula en redes otra imagen que muestra un coche en llamas en una plaza de París con la Torre Eiffel al fondo. "En París, se registran fuertes manifestaciones tras la eliminación de la selección de Francia del Mundial de fútbol 2026", leemos en el mensaje que comparte la foto el 15 de julio. Es falso.
Se trata de una foto antigua, corresponde a los altercados que tuvieron lugar en París tras la victoria del PSG en Champions el pasado 30 de mayo. A través de una búsqueda inversa, encontramos la imagen difundida en varios medios nacionales e internacionales (1, 2, 3). La fotografía es de Lou Benoist, de la Agencia France-Presse (AFP), quien publicó la foto en su perfil de Instagram el 1 de junio, dos días después de los altercados. Además, encontramos esta otra imagen coincidente del mismo autor en el banco de imágenes de Getty Images.
En VerificaRTVE hemos geolocalizado la foto en la Plaza del Trocadero de París (48.86292807745059, 2.287345928146367). Observamos también que el coche que arde se encuentra delante de la Biblioteca de Arquitectura Contemporánea (48.862886109714864, 2.2883634430478117). En la foto también se aprecia a viandantes que visten la camiseta del PSG (en concreto, la de Ousmane Dembélé, con el 10 a la espalda) y que portan banderas del club parisino.
160 detenidos en París y Lyon en incidentes tras el Francia-España
En París se habían implementado importantes medidas de seguridad tras lo ocurrido cuando el PSG ganó la Champions. El dispositivo fue similar al previsto para el partido entre Francia y Marruecos de cuartos de final del Mundial 2026. Además, el encuentro se jugaba el 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa. Varios medios han informado de que la policía francesa ha detenido a unas 160 personas en París y Lyon tras los incidentes registrados al término de la semifinal (1, 2, 3, 4).
En VerificaRTVE hemos desmentido otros contenidos descontextualizados y falsos sobre el Mundial 2026. Por ejemplo, hemos explicado que Lamine Yamal no llevaba un colgante con una cruz en el partido ante Portugal y que este vídeo de un jugador marroquí haciendo el gesto de decapitar no es del Mundial 2026, es un bulo.