Mundial 2026: Lamine Yamal no llevaba un colgante con una cruz en el partido ante Portugal

Tras la victoria de España en el partido de octavos de final del Mundial ante Portugal, en redes sociales han compartido una foto de Lamine Yamal con un colgante y aseguran que llevaba una cruz, mientras en otras ocasiones ha defendido el islam. Es falso. El futbolista llevaba dos colgantes: uno que representa a sus padres y otro que representa un gesto en honor a su barrio, Rocafonda, haciendo el '304'.

Un mensaje de X del 6 de julio, con más de 4.000 'me gusta', dice en árabe: ¨¿Entonces cuándo va a saber cuál es su religión? A veces defiende al Islam y se postra, y ahora lleva un collar con una cruz¨. La publicación incluye una foto del jugador de la selección española quitándose un colgante antes del partido de octavos de final del Mundial ante Portugal.