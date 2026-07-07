Mundial 2026: Lamine Yamal no llevaba un colgante con una cruz en el partido ante Portugal
- Mundial 2026: IA, islamofobia y odio racista tras la celebración del gol de Lamine Yamal
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Tras la victoria de España en el partido de octavos de final del Mundial ante Portugal, en redes sociales han compartido una foto de Lamine Yamal con un colgante y aseguran que llevaba una cruz, mientras en otras ocasiones ha defendido el islam. Es falso. El futbolista llevaba dos colgantes: uno que representa a sus padres y otro que representa un gesto en honor a su barrio, Rocafonda, haciendo el '304'.
Un mensaje de X del 6 de julio, con más de 4.000 'me gusta', dice en árabe: ¨¿Entonces cuándo va a saber cuál es su religión? A veces defiende al Islam y se postra, y ahora lleva un collar con una cruz¨. La publicación incluye una foto del jugador de la selección española quitándose un colgante antes del partido de octavos de final del Mundial ante Portugal.
Lamine no llevaba un collar de una cruz
El colgante que llevaba Lamine Yamal en la fotografía no es una cruz, muestra el número '304' gesticulado con las manos. A través de una búsqueda inversa hemos comprobado que la imagen que circula en redes se registra el 6 de julio, antes del comienzo del partido contra el equipo luso. El encuentro acabó con victoria para España por 0-1 y pase a cuartos de final del Mundial 2026. La instantánea es del fotógrafo Joosep Martinson, de FIFA. En los créditos corroboramos la fecha y la ubicación: 6 de julio, en el estadio de Dallas en Arlington, Texas, Estados Unidos (32.74819217595475, -97.09281470918779).
Si observamos otras imágenes del futbolista antes de empezar el partido (1, 2), vemos dos colgantes de oro: uno de ellos por sus padres y el otro en recuerdo de su barrio, Rocafonda. El primer colgante tiene las iniciales de sus padres (M y S), Mounir y Sheila (1, 2 y 3). El segundo colgante es una representación del gesto que hace habitualmente con las manos para representar los tres últimos dígitos del código postal de su barrio, Rocafonda (Mataró), al celebrar los goles: 304. Lamine ya llevó estos colgantes en el partido frente a Arabia Saudí el 21 de junio en el Mundial 2026. El mismo día, en su llegada al estadio, lució uno similar de color plateado y visiblemente más grande, representando de nuevo el '304'.
Lamine Yamal: objeto de mensajes racistas
En este Mundial 2026 hemos detectado que Lamine Yamal es objeto recurrente de mensajes racistas e islamófobos en redes sociales. En VerificaRTVE te contamos cómo se utilizó la inteligencia artificial para difundir contenidos falsos con el objetivo de extender el discurso de odio tras el gol que anotó Lamine Yamal contra Arabia Saudí.
Desde el comienzo del Mundial 2026, te hemos contado cómo se ha utilizado este torneo como gancho para difundir el discurso de odio racista contra jugadores de selecciones europeas de origen africano o la islamofobia. Hemos aclarado que el medio Deutsche Welle no ha informado de una campaña de recogida de firmas para prohibir que "africanos y musulmanes" jueguen en la selección germana y que el jugador sueco Lucas Bergvall no ha pedido a las mujeres que "dejen de votar a favor de la inmigración masiva".