Cuarto encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: los toros de Álvaro Núñez repiten este año

Pamplona sigue en su semana grande y este viernes llegamos al cuarto de los ocho encierros de Sanfermines que están dejando imágenes, como siempre, de infarto. Con unos tiempos muy similares, de algo más de dos minutos de duración, los encierros están siendo muy rápidos y van subiendo día a día en intensidad con el último, el de este jueves, en el que los astados provocaron momentos muy peligrosos con una manada que se dividió para causar múltiples caídas, montones y empujones.

Los toros de Álvaro Núñez saldrán de corrales este viernes para lanzarse al encierro, que se espera igual o más multitudinario que estos días, acercándose al fin de semana.

De momento, en cada encierro está habiendo heridos leves con contusiones, luxaciones y traumatismos, con dos heridos por asta de toro hasta la fecha: uno el miércoles, con un puntazo (cornada leve), y otro este jueves, al que el toro alcanzó con el pitón con una cornada en el brazo izquierdo.