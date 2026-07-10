Cuarto encierro de San Fermín 2026, en directo hoy en vídeo desde Pamplona: los toros de Álvaro Núñez repiten este año
- Los toros de Álvaro Núñez son los elegidos para un nuevo encierro sanferminero
- Vive San Fermín 2026: especial
Pamplona sigue en su semana grande y este viernes llegamos al cuarto de los ocho encierros de Sanfermines que están dejando imágenes, como siempre, de infarto. Con unos tiempos muy similares, de algo más de dos minutos de duración, los encierros están siendo muy rápidos y van subiendo día a día en intensidad con el último, el de este jueves, en el que los astados provocaron momentos muy peligrosos con una manada que se dividió para causar múltiples caídas, montones y empujones.
Los toros de Álvaro Núñez saldrán de corrales este viernes para lanzarse al encierro, que se espera igual o más multitudinario que estos días, acercándose al fin de semana.
De momento, en cada encierro está habiendo heridos leves con contusiones, luxaciones y traumatismos, con dos heridos por asta de toro hasta la fecha: uno el miércoles, con un puntazo (cornada leve), y otro este jueves, al que el toro alcanzó con el pitón con una cornada en el brazo izquierdo.
En directo, cuarto encierro de San Fermín 2026:
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8:00
Arranca el cuarto encierro de San Fermín
Los toros Asustado, Naranjero y Gavilán, junto a otros tres astados que superan los 500 kilos, arrancan el recorrido del encierro que pasará de nuevo por Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta, Telefónica, hasta llegar a la plaza de toros.
Como cada día, una multitud de mozos (y alguna moza) salen ya corriendo al oír el cohete delante de los toros que provocarán, seguro, momentos de alta tensión a su paso. Veremos si vuelve a ser de nuevo un encierro tan rápido como los tres que se han celebrado ya esta semana.
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7:55
El patrón oye la plegaria tradicional por cuarto día
Por cuarto día escuchamos la tradicional plegaria 'A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Entzun arren San Fermin, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan otoi. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermin!
¡En nada, arranca un nuevo encierro!
“¡GORA SAN FERMÍN!#Encierro4RTVE— La 1 (@La1_tve) July 10, 2026
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/9VVsSNxuIH“
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7:49
Los Sanfermines como nunca antes los has visto, en RTVE Play
RTVE Play revoluciona la cobertura de los San Fermín 2026 con una nueva experiencia inmersiva. Por primera vez los usuarios pueden seguir los encierros en directo eligiendo entre diez señales simultáneas, lo que permite verla carrera desde nueve ángulos estratégicos del recorrido, como la calle Estafeta, Santo Domingo o la Plaza de Toros, además de la señal principal.
“Tú decides cómo ver el #Encierro4RTVE, gracias a nuestra multicámara de @rtveplay ¿https://t.co/hM6zPEdzOO pic.twitter.com/tSwr0L6bGt“— RTVE (@rtve) July 10, 2026
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7:46
Mujeres corredoras en los encierros de San Fermín
Siguen siendo minoría en los encierros de Sanfermines- se calcula que tan solo un 6% de los corredores- pero cada vez son más las mujeres que se animan a correr y ser también protagonistas en estos históricos y tradicionales festejos que bullen estos días en Pamplona.
Aunque las imágenes hablan por sí solas y la mayoría de hombres es aplastante, a nadie extraña ahora ver a mujeres mozas preparándose para correr delante de los toros durante el recorrido por el casco antiguo de Pamplona hasta llegar a la plaza de toros, compartiendo la tensión, los nervios y la adrenalina del momento, pero hasta hace medio siglo directamente lo tenían prohibido.
En 1974, casi en los estertores del régimen franquista, el Ayuntamiento de Pamplona derogó una antigua ordenanza municipal de 1867 que prohibía expresamente la participación femenina en los encierros.
Ahora corren con normalidad, pero antes muchas mujeres tuvieron que librar una carrera contra el machismo.
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7:42
17 años de la muerte de Daniel Jimeno por una cornada
El madrileño de Alcalá de Henares Daniel Jimeno perdió la vida a los 27 años en los Sanfermines del año 2009 tras recibir una cornada mortal. Sus padres acuden cada año al encierro para recordar a su hijo y rendirle un homenaje. TVE ha hablado con su padre.
“17 años de la trágica muerte de Daniel Jimeno— RTVE (@rtve) July 10, 2026
Los padres del joven van a los Sanfermines año tras año para poner ese ramo de flores en su recuerdo.#Encierro4RTVE https://t.co/gxJfXxmRUZ pic.twitter.com/wGrXqWfXt1“
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7:39
Ocho encierros que mezclan tradición y peligro
Si hay palabras vinculadas a los encierros de Sanfermines esas son tradición- en 1856 se empleó por primera vez la palabra encierro y en 1867 se publicó el primer bando regulando la actividad y el recorrido-; emoción- todos los mozos y mozas la sienten al ponerse delante de los toros-; velocidad- tienen una duración media de 3 minutos y 55 segundos (aunque en esta edición no llegan a los dos minutos y medio)-; y peligro- se corre delante de toros bravos y muy pesados en calles muy estrechas.
Los astados pesan más de 500 kilos, así que un mal movimiento, caída, resbalón, puede ser fatal. El trazado incluye esquinas muy cerradas, como la de Mercaderes, donde los propios toros suelen resbalar y caer. Toda precaución es poca. La adrenalina manda en una carrera conocida en el mundo entero.
FOTO: AP
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7:35
15 heridos en el encierro de este jueves
El tercer encierro de las fiestas de San Fermín 2026, protagonizado por toros de la ganadería Victoriano del Río, fue el más accidentado y peligroso de los celebrados en esta semana dejando un balance de quince corredores trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN), uno de ellos herido por asta de toro.
“El #Encierro3RTVE con los toros de la ganadería Victoriano del Río dejó 15 heridos.#Encierro4RTVE— La 1 (@La1_tve) July 10, 2026
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/1QsltO4ymm“
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7:30
Vuelve a ver los tres encierros de esta semana
Los tres encierros desarrollados en San Fermín han tenido de común su corta duración- ninguno ha alcanzado los dos minutos y medio- con toros muy veloces que han llevado un ritmo trepidante a las carreras. Los dos primeros encierros discurrieron con manadas muy compactas, pero los de este jueves dejaron huecos con unos astados muy divididos que provocaron momentos de máxima tensión entre los corredores.
Lo que siempre es común son los empujones, caídas, golpes y montones de mozos que huyen de unos toros que en muchos casos rozan con sus pitones a los atrevidos corredores. De momento, en estos días de encierro ha habido un "puntazo" (cornada leve) a un corredor y una cornada. Este último herido por asta de toro fue un joven estadounidense residente en Navarra.
[Vuelve a ver el primer encierro]
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7:21
Los toros de la ganadería Álvaro Núñez, protagonistas del encierro
Después de debutar el pasado año en San Fermín, Álvaro Núñez Benjumea afronta su vuelta "con mucha ilusión", aunque "con un poco más de presión". Es el heredero directo de la prestigiosa casa Núñez del Cuvillo, de ahí se puede deducir su enorme exigencia. Esta divisa nació en la finca Iruelas, en Facinas (Tarifa, Cádiz).
Los ejemplares que la ganadería ha llevado a Pamplona presentan pesos que oscilan entre los 565 y los 595 kilos, y destacan por su variedad de capas, con toros castaños, jaboneros, mulatos y colorados. Entre los astados figuran nombres como Asustado, Naranjero o Gavilán, que, junto a sus compañeros, correrán los 848 metros del encierro a partir de las 8:00 de esta mañana.
[Lee la información completa, por Fran Andrades]
“Los protagonistas de hoy son de la ganadería Álvaro Núñez que debutó en 2025.— La 1 (@La1_tve) July 10, 2026
Dos de los toros de hoy estuvieron en los #SanferminesRTVE del año pasado.#Encierro4RTVE
¿ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/ivUWRyOcDp“
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7:15
Empieza el especial de TVE
Los Sanfermines se viven ya en RTVE. Arranca en La 1 el especial 'Vive San Fermín' con toda la previa del encierro, que arranca a las 8:00 en La 1 de TVE, el canal 24 Horas, así como en streaming a través de RTVE Play y en la retransmisión de RNE. Y por supuesto en este minuto, donde cada día te contamos todos los detalles.
RTVE ofrece así una programación especial, con los encierros en directo a través de todos sus canales y la nueva opción multicámara en directo disponible en RTVE Play. Ana Prada y Julian Iantzi presentan por quinto año consecutivo este especial, al que se ha unido este año Egoitz Txurruka, buen conocedor de los Sanfermines. Junto a ellos, un año más, el experto corredor Teo Lázaro.
Todo este despliegue está disponible en nuestra portada especial de San Fermín, donde los espectadores registrados pueden disfrutar también del canal temático RTVE Sanfermines, en emisión las 24 horas hasta el 15 de julio, y en el que se puede ver una amplia selección de contenidos histórico, desde el chupinazo hasta los encierros emitidos desde 2008 hasta la actualidad.
“¡Cuarto día de encierros!@AnaPradaTv, @Julianiantzi1, @TeoLazaro y Egoitz Txurruka ya están en directo para contarte los detalles del #Encierro4RTVE con la ganadería Álvaro Núñez.— RTVE (@rtve) July 10, 2026
Síguelo en directo:
¿ https://t.co/fT1q6lUlV3
¿¿ https://t.co/rrmVcVm2MK
¿¿… pic.twitter.com/dIqeg0YfoZ“
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06:36
Buenos días,
Llegamos este viernes al cuarto de los ocho encierros de Sanfermines, que este año están siendo protagonizados, hasta la fecha, por toros velocísimos que están marcando un ritmo trepidante en unas carreras no aptas para cardíacos de algo más de dos minutos de duración.
Le toca el turno en esta jornada a la ganadería Álvaro Núñez, que se caracteriza por tener toros que destacan por su variedad de capas, con astados castaños, jaboneros, mulatos y colorados.
Comenzamos aquí la narración minuto a minuto, en la que te contaremos todos los detalles y mostraremos las mejores imágenes y vídeos de la carrera.