Toros del cuarto encierro de San Fermín 2026: el regreso de los toros de Álvaro Núñez
- La ganadería gaditana fue la gran novedad en 2025
- Sigue el cuarto encierro de San Fermín en el especial 'Vive San Fermín' de La 1, RNE y RTVE Play
Después de debutar el pasado año en San Fermín, Álvaro Núñez Benjumea afronta su vuelta "con mucha ilusión", aunque, de seguido, añade, "con un poco más de presión". Es el heredero directo de la prestigiosa casa Núñez del Cuvillo, de ahí se puede deducir su enorme exigencia.
Esta divisa nació en la finca Iruelas, en Facinas (Tarifa, Cádiz). El criador de reses bravas fundó su propia ganadería en 2018 tras desvincularse de la vacada familiar y pertenece a la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas. No fue hasta 2022 cuando se lidió la primera corrida.
Núñez tiene claro cuál es su papel en la ganadería: "Hay que intentar refrendar y posibilitar el triunfo de los toreros". Tiene gran respeto a la figura del toreo, aunque no ha sido torero profesional, sino que comenzó su andadura como ganadero de bravo en tierras portuguesas después de tres décadas en Núñez del Cuvillo.
Toros "muy armónicos" en el encierro
"El toro de Pamplona es un toro muy serio", reconoce. Por lo contrario, apunta que su ganado es "muy armónico", pero considera que la corrida es "muy presentada". Su ganado se asemeja al de Cebada Gago, aunque el origen tiene mucha identidad de los Núñez.
Los ejemplares que la ganadería ha llevado a Pamplona presentan pesos que oscilan entre los 565 y los 595 kilos, y destacan por su variedad de capas, con toros castaños, jaboneros, mulatos y colorados. Entre los astados figuran nombres como Asustado, Naranjero o Gavilán, que, junto a sus compañeros, correrán los 848 metros del encierro a partir de las 8 de la mañana.
La vuelta, con Morante de la Puebla
Morante de la Puebla es el protagonista de la corrida de esta tarde. Este "mito del toreo", como lo define el ganadero, repite en Sanfermines con la vacada gaditana. "Después de que abriera la puerta grande de Pamplona, con una corrida nuestra nos llenó de alegría", rememora Núñez.
Este año también se prevé simbólico, dice, tras la faena memorable de Morante que casi le cuesta la vida en La Maestranza (Sevilla). La tarde del pasado abril en la que Morante no pudo cortar el rabo al toro. "Nunca he visto a La Maestranza disfrutar tanto y crujir tanto con un torero como ese día. Esperemos que la racha dure a Pamplona", apunta.
El cartel de esta cuarta jornada lo completa Borja Jiménez, un torero con mucha entrega, y Pablo Aguado, que se caracteriza por un corte sevillano que suele gustar mucho en Pamplona.