Toros del cuarto encierro de San Fermín 2026: el regreso de los toros de Álvaro Núñez

Después de debutar el pasado año en San Fermín, Álvaro Núñez Benjumea afronta su vuelta "con mucha ilusión", aunque, de seguido, añade, "con un poco más de presión". Es el heredero directo de la prestigiosa casa Núñez del Cuvillo, de ahí se puede deducir su enorme exigencia.

Esta divisa nació en la finca Iruelas, en Facinas (Tarifa, Cádiz). El criador de reses bravas fundó su propia ganadería en 2018 tras desvincularse de la vacada familiar y pertenece a la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas. No fue hasta 2022 cuando se lidió la primera corrida.

Núñez tiene claro cuál es su papel en la ganadería: "Hay que intentar refrendar y posibilitar el triunfo de los toreros". Tiene gran respeto a la figura del toreo, aunque no ha sido torero profesional, sino que comenzó su andadura como ganadero de bravo en tierras portuguesas después de tres décadas en Núñez del Cuvillo.

Toros "muy armónicos" en el encierro "El toro de Pamplona es un toro muy serio", reconoce. Por lo contrario, apunta que su ganado es "muy armónico", pero considera que la corrida es "muy presentada". Su ganado se asemeja al de Cebada Gago, aunque el origen tiene mucha identidad de los Núñez. Los ejemplares que la ganadería ha llevado a Pamplona presentan pesos que oscilan entre los 565 y los 595 kilos, y destacan por su variedad de capas, con toros castaños, jaboneros, mulatos y colorados. Entre los astados figuran nombres como Asustado, Naranjero o Gavilán, que, junto a sus compañeros, correrán los 848 metros del encierro a partir de las 8 de la mañana.