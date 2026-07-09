Francia - Marruecos, en directo hoy en vídeo el partido de cuartos de final del Mundial 2026

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Francia llega con paso firme y sin recibir goles en las rondas eliminatorias, goleó 3-0 a Suecia en dieciseisavos y venció 1-0 a Paraguay en octavos con un penalti convertido por Kylian Mbappé.

Marruecos vuelve a hacer historia al clasificarse por segundo Mundial consecutivo a los cuartos de final. Eliminó a Países Bajos en la tanda de penaltis y superó con autoridad 3-0 a Canadá.