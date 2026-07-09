Francia - Marruecos, en directo hoy en vídeo el partido de cuartos de final del Mundial 2026
Sigue en directo, en abierto y gratis el partido entre las selecciones de Francia y Marruecos de cuartos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro, que se disputa en el estadio de Boston, Foxborough, puedes verlo en La 1 y RTVE Play a partir de las 22:00 horas.
Francia – Marruecos, en directo hoy | Mundial 2026
Francia
- 0
Marruecos
- 0
-
21:03
"Michael Olise, el 'showman' del Mundial 2026 y silencioso líder de asistencias de Francia".
Lee aquí el perfil del máximo asistente y uno de los jugadores más espectaculares del torneo.
-
20:43
Marruecos: Bono, Hakimi, Diop, Salah Eddine, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Brahim, Ounahi, El Khannouss y Talbi.
-
20:42
Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.
-
20:41
¡Ya tenemos onces oficiales!
-
20:40
Francia - Marruecos: cómo desactivar a Olise para cobrarse la revancha.
Aquí puede leer la noticia de Pista Mundial que ha firmado Javier Galán para DatosRTVE.
-
20:30
Francia llega con paso firme y sin recibir goles en las rondas eliminatorias, goleó 3-0 a Suecia en dieciseisavos y venció 1-0 a Paraguay en octavos con un penalti convertido por Kylian Mbappé.
Marruecos vuelve a hacer historia al clasificarse por segundo Mundial consecutivo a los cuartos de final. Eliminó a Países Bajos en la tanda de penaltis y superó con autoridad 3-0 a Canadá.
-
20:20
El Francia - Marruecos se podrá seguir, en directo y gratis, a las 22:00h en La 1, RTVE Play o en el inicio de esta noticia.
-
20:15
Buenas tardes, bienvenidos al minuto a munuto en directo del primer partido de cuartos de final. Francia y Marruecos lucharán por una plaza en las semifinales del Mundial 2026.
Las selecciones de Francia y Marruecos se ven las caras en Boston, para reeditar las semifinales del Mundial 2022, aunque con condiciones distintas.
Les bleus buscan revalidar su superioridad ante una selección marroquí que ansía la revancha. Los 'leones del atlas' ya han hecho historia siendo el único equipo africano que ha logrado alcanzar dos veces los cuartos de final de un Mundial.
Tras eliminar a Países Bajos, una de las selecciones favoritas, los de Mohamed Ouahbi se enfrentaron a una modesta Canadá que sucumbió ante un gran Azzedine Ounahi, jugador que firmó un doblete para sentenciar a los canadienses.
Ante Marruecos, la gran favorita a levantar el trofeo de campeones del mundo, Francia. Mbappé, Olise, Dembélé y compañía se han plantado en otra eliminatoria de cuartos de final, una cita a la que no faltan desde su temprana eliminación en el Mundial de Sudáfrica en 2010.