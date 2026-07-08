Francia - Marruecos: cómo desactivar a Olise para cobrarse la revancha

Francia y Marruecos se enfrentan este jueves en lo que se plantea como uno de los mejores partidos del Mundial. No solo por los lazos entre ambos Estados, sino también por el juego desplegado en el torneo. Salvo algún bajón, como el de Francia ante Paraguay o el de Marruecos ante Escocia, llegan a la cita con un currículum impecable. El último enfrentamiento oficial entre ambas fueron las semifinales del pasado Mundial, cuando Francia se impuso por 2 a 0. Les bleus aspiran a repetir el resultado en busca de su tercera semifinal mundialista consecutiva. Los Leones del Atlas, los últimos no europeos junto con Argentina que han llegado a cuartos, se presentan con ansias de revancha. A estas alturas del torneo, ya en cuartos, no queda partido fácil.

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Los titulares se los lleva normalmente Mbappé, que con siete goles no se baja de la disputa por la bota de oro — Messi le aventaja con ocho— . Es también el futbolista francés que más ha participado en jugadas de gol y en ocasiones generadas (12), y tantas otras métricas lideradas por el madridista. Pero una línea por detrás se encuentra el verdadero motor de la selección francesa, Michael Olise, quien distribuye el juego y está permitiendo lucirse a sus compañeros. Solo él ha hecho más pases que Mbappé que rompan la línea defensiva del rival. Es, además, el líder del Mundial en asistencias, con cinco, por delante del marroquí Brahím Díaz, que lleva cuatro. El siguiente gráfico sintetiza la actuación ofensiva del galo.

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Olise ha asistido desde todos los ángulos del área rival. Y está muy cerca de igualar la plusmarca de asistencias en un Mundial, que ostenta Pelé, que logró seis en 1970. El extremo del Bayern, que comenzó el Mundial jugando por la banda derecha, ha pasado a jugar de mediapunta por detrás de Mbappé. Con ese ligero retoque han encajado todas las piezas de la delantera más temida del Mundial.

Apenas hay peros que ponerle a la ofensiva francesa cuando se mira el detalle de la capacidad goleadora. Es la selección que más goles ha anotado en el torneo, y es especialmente eficaz cuando roba el balón en el último tercio del campo, cerca del área rival. En eso se nota la claridad de ideas de los galos, cuando ocho de esas 36 recuperaciones han acabado en disparo a puerta, y dos de esas en gol.

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La conversión de ocasiones claras de Francia está en la media del torneo (cerca del 38%), y es el combinado que más anota en la segunda parte, con nueve dianas. Estos goles tardíos hablan mejor de la forma física de los galos que de su fondo de banquillo. Es alta la dependencia de les bleus de cuatro jugadores: los 14 tantos franceses se los reparten entre los delanteros Mbappé (7), Dembélé (4), Barcola (2) y Doué (1).

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Marruecos despliega un juego más coral de cara al gol. Es la segunda selección del torneo cuando se mira el reparto de goles entre sus jugadores, con seis anotadores para 10 dianas. Parte de responsabilidad en esto lo tiene la forma de juego de los africanos, con el peso que tiene en el equipo Achraf Hakimi. El capitán, entre este Mundial y el pasado, ha generado más ocasiones que cualquier otro defensa, 21.

Si hay algo que achacar al juego ofensivo galo es la efectividad de los centros al área, una de las pocas estadísticas en las que los galos caen por debajo de la media. Solo un 14% de los centros franceses llega a ser rematado por un compañero, mientras el promedio del torneo supera el 20%. El acierto francés sacando córners es especialmente bajo, como resaltan los siguientes gráficos.

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Esa falta de remate tras los centros es uno de los pocos puntos de ataque a mejorar, algo que estará por descontado en el radar del experimentado seleccionador galo. El de este jueves será el partido mundialista número 25 de Didier Deschamps al frente de Francia. Cuando ruede el balón, Deschamps igualará el récord del alemán Helmut Schön al frente de un combinado nacional.

Montaje fotográfico del seleccionador de Francia, Didier Deschamps (izquierda), y el de Marruecos, Mohamed Ouahbi. DPA / EFE

Y de imponerse al Marruecos de Mohamed Ouahbi, además, seguirá mejorando su récord de victorias en la Copa del Mundo, de las que ya atesora 19. Para aumentar la cuenta dispone de la delantera más en forma del Mundial. Aunque enfrente tiene a la estrella africana, reducto de resistencia junto con Argentina a la predominancia europea en cuartos. Todo un choque de trenes en busca de la semifinal de la mitad del cuadro por la que también viaja España.